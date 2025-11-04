Un desprendimiento en un edificio de la Marina obliga a intervenir a los bomberos y al 092
La caída se registró a las 11.42 horas y aunque no fue necesario cortar ninguna vía, los efectivos realizaron el saneamiento de la fachada
La caída de una tabla de madera en un edificio de la Marina ha movilizado a los bomberos y a la Policía Local en la mañana de este martes. El desprendimiento se registró sobre las 11.42 entre avenida de la Marina y calle Luchana y, aunque no fue necesario cortar ninguna vía peatonal ni la circulación de vehículos, los daños materiales en el edificio obligaron a los bomberos a desplegar una escalera para realizar un saneamiento de la fachada, con la colaboración de la Policía Local.
