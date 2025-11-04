La UDC consigue financiación para dos proyectos

Desde los laboratorios del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), de la Universidade da Coruña, ya se está trabajando en dos nuevos proyectos financiados por la Comisión Europea: FADOS y SWIRFLEX-DT. Ambas iniciativas, que combinan ciencia básica y aplicada, ponen los materiales poliméricos semiconductores —plásticos con propiedades avanzadas— al servicio de la tecnología y la salud.