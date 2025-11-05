Abre el plazo para pedir 30 becas de estudio en Canadá
Podrán optar alumnos que inicien Bachillerato en el curso 2026-2027
El Concello abre este miércoles el plazo para solicitar las Bolsas Norteamérica 2026-2027, que ofrecerán la posibilidad de estudiar en Canadá a una treintena de alumnos de centros coruñeses que estén ahora cursando 4º de la ESO e inicien Bachillerato en el próximo curso. Dependiendo de la situación económica de la familia a la que pertenece el estudiante, la beca puede tener una «cobertura total», es decir, el Ayuntamiento asumirá los gastos, o puede haber un copago de entre el 5 y el 35% de estos.
El programa ofrece una estancia en Canadá durante el próximo año académico, incluyendo los viajes de ida y vuelta entre A Coruña y la población de destino. También cubre asistencia sanitaria y 120 euros mensuales como ayuda a la manutención. Habrá una aportación de 400 euros para el alumnado con menos recursos económicos, que se evaluará previamente por parte de los servicios sociales municipales.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 18 de noviembre cubriendo una ficha que se encuentra en la web de la Consellería de Educación. Después habrá que presentarla, «acompañada por toda la documentación requerida», a través de los registros oficiales del Concello. El edil de Educación, Juan Ignacio Borrego, defiende que el programa permite que la juventud coruñesa pueda «disfrutar de experiencias únicas».
