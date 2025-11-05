Axel Witteveen: «Transformo mi vida en canciones»

El artista argentino celebra 25 años de carrera con su gira ‘Íntimo 25’, que llega este viernes al Garufa.

¿Cómo afronta esta nueva gira por España?

Después de 25 años, solo siento gratitud absoluta hacia la música. La música me dio todo. La posibilidad de conocer el mundo, de abrir la cabeza, de crecer. También me enseñó a creer en mis sueños, incluso cuando muchos decían que no se podía. Hoy, celebrar 25 años de carrera es un orgullo enorme y una felicidad inmensa.

Íntimo 25 Tour tiene un formato más cercano. ¿Qué significado tiene para usted hacerlo así?

Es muy lindo, porque en España estoy dando mis primeros pasos. No podía viajar con todo mi equipo de 22 personas, así que esta gira me da la posibilidad de presentarme tal como soy, al desnudo. Con el piano, las guitarras y mis canciones. Mostrarle a la gente cómo nacen los temas, qué historias hay detrás. La música siempre fue una catarsis para mí. Al final transformo mi vida en canciones, con lo bueno y lo malo, con la tristeza, la fe o la familia.

¿Cómo es su proceso creativo?

No hay una sola forma. A veces me obligo a sentarme al piano y buscar una idea, como si fuera un trabajo. Y otras veces la canción baja de golpe, como una inspiración divina. Lo importante es estar conectado conmigo mismo, con mi corazón y con lo que viví. El 90% de mis canciones habla de mi vida, así que necesito estar en sintonía con mis emociones. He escrito en aviones, en el mar, en la montaña, en cualquier lugar, pero siempre desde la verdad.

¿Cómo elige el repertorio de esta gira tan especial?

Buena pregunta, la verdad es que fue complicado, porque son nueve discos y más de cien canciones. Solo puedo tocar unas veinte, así que trato de combinar los clásicos con temas que sé que emocionan al público y otras que a mí me encanta cantar. En cada show dejo un espacio para que la gente pida alguna canción especial para ellos. Lo lindo es que las canciones cambian de sentido con el tiempo. Una persona puede vivir una letra de forma completamente diferente a como yo la escribí, y eso me encanta.

El pop romántico ha cambiado mucho. ¿Qué retos ha tenido para mantener su esencia?

El desafío más grande es adaptarse sin perder la coherencia. Mi público sabe lo que va a encontrar en mis conciertos, una música limpia, con buena poesía y buena melodía. Me gusta enriquecer el alma de la gente, no llenarla de ruido. Y siempre trato de sorprender con algo nuevo, sin repetirme.

¿Qué espera de venir por primera vez a A Coruña?

Pues es curioso, me hace especial ilusión. Nací en una ciudad cerca de Buenos Aires, Rafael Calzada, que está hermanada con A Coruña. Incluso hay un monumento allá, así que me emociona mucho este concierto. Nunca he cantado en A Coruña, y tengo mucha ilusión. Hace 20 años hice el Camino de Santiago y me pareció una tierra maravillosa. En Argentina hay muchísima gente con raíces gallegas, así que siento una conexión especial. Ojalá el público venga con ganas de descubrir mi música, tanto la gente española como la comunidad latina que vive allí. Les puedo asegurar que será una noche inolvidable, va a ser una noche que quedará grabada para siempre.