El BNG pedirá en el pleno un plan de movilidad para Visma

El BNG pedirá en el pleno de este jueves un plan de movilidad específico para San Pedro de Visma, una zona que actualmente tiene unos 3.700 habitantes pero en la que hay en marcha un proyecto para construir cerca de 3.600 viviendas. De acuerdo con la edil nacionalistas Mercedes Queixas, que defenderá la moción, el plan debe incluir la reordenación de la calle Barral y la mejora con «carácter de urgencia» de los accesos al colegio del barrio. Para Queixas, hay que atender tanto al transporte escolar como a la habilitación de trayectos peatonales.

El Bloque, que indica que la moción recoge demandas de la Asociación Veciñal de San Pedro de Visma, señala que los vecinos exigen que se tenga en cuenta «la posibilidad de ir a pie entre los diferentes núcleos tradicionales y los barrios próximos». Así, piden «recuperar los viejos caminos, eliminar barreras y zonas inseguras» y mejorar el transporte público.

En cuanto a la seguridad viaria, la moción pide mejorar las aceras, alumbrado y pasos peatonales de la carretera de Visma a O Portiño y las condiciones de la carretera de Mazaído, «una vez transferido este vial a la titularidad municipal». Queixas reclama al Gobierno local que, de acuerdo con los vecinos, «humanice el espacio situado junto a la playa de O Portiño», y estudie crear un vial que una con la EDAR de Bens. Su función, indica la edil nacionalista, sería evitar el paso de camiones por el medio del núcleo de Visma».

La moción también incluye la «demanda vecinal» de aumentar el número y calidad de los equipamientos públicos de la zona. En concreto, pide la creación de una pista multideporte en el campo de la fiesta.