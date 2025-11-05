La otra conexión de Rosalía con A Coruña: La concertino de la Sinfónica de Galicia que toca en 'Lux'

«Tú llegas a trabajar y, veinte minutos antes, te dan las partituras, no las envían para que no se filtren, así que no te las puedes estudiar», explica la concertino de la Sinfónica de Galicia, Olatz Ruiz de Gordejuela, de aquel día de noviembre del año pasado en el que, como primer violín de la Sinfónica de Londres, llegó al estudio y se dio cuenta de que lo que tenía entre manos era el cuarto álbum de Rosalía, Lux, que saldrá a la venta este viernes y que abre una nueva época tras el éxito internacional de Motomami.

Aún con el violín en la mano, en la parte de atrás del escenario del Palacio de la Ópera, tras el ensayo de este miércoles, Olatz recuerda que fue «una experiencia muy chula» y que, a diferencia de otros artistas, Rosalía estuvo presente «todas las horas de trabajo» que los músicos dedicaron a su nuevo álbum, que no fueron pocas.

Estuvo sentada en una esquina —y así se la pudo ver en un vídeo compartido en redes sociales—, muy pendiente de la música que la orquesta interpretaba, viendo en directo cómo nacía este disco en el que canta en trece idiomas y en el que, tal y como se pudo comprobar el pasado martes, cuando por unos instantes estuvo disponible Reliquia, hace referencia al concierto que ofreció en el Coliseum de A Coruña cuando, por error, se cortó el pelo y que recoge en los versos Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé.

Para la Sinfónica de Londres, de la que Olatz forma parte desde hace dos años, no es nada nuevo el hecho de participar en proyectos de los que está pendiente medio mundo porque la formación compagina su programación estable con grabaciones por encargo de músicas de videojuegos, de bandas sonoras, de películas, incluso, de los temas que suenan en los parques de atracciones de Disney. Y, en estos casos en los que la expectación es máxima, los músicos tienen que enfrentarse a la partitura por primera vez en la primera jornada de grabación, sin importar cuán complicada sea. Es por ello por lo que, según explica Olatz, las jornadas de trabajo son tan largas, porque hay que repetir y repetir hasta que el sonido sea el que el artista estaba buscando.

«Nos llegó una grabación que era confidencial y luego salió que era Rosalía, nosotros lo supimos porque estaba en la agenda y porque ella estaba delante, así que, los españoles de la orquesta estábamos como locos», confiesa Olatz Ruiz sobre esas jornadas de trabajo en las que los músicos solo escuchaban lo que ellos tocaban, por lo que desconocen cuál será el resultado final de su interpretación, si estará recogida en el disco tal cual la recuerdan o le añadirán efectos para crear el sonido final de Lux.

«Aunque es trabajo, yo estaba muy emocionada porque era Rosalía», resume la concertino de la Sinfónica, que destaca de sus compañeros que son «muy profesionales» y «muy rápidos» leyendo e interpretando las partituras y que es por ello por lo que pueden enfrentarse a retos como el de tocar la banda sonora de Star Wars, «que es dificilísima», en el mismo día en el que ven los temas por primera vez. Habrá que esperar a este viernes —aunque este miércoles se filtraron los temas por grupos de mensajería— para analizar el disco completo y saber si hay todavía más conexiones entre el nuevo álbum de Rosalía y la ciudad en la que cantó sus primeros temas, los de Los Ángeles, a cielo abierto en 2017, en el castillo de San Antón.