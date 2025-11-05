Extinción con vasos de agua

El incendio de una papelera situada en la vía pública llamó la atención este martes de los ciudadanos que transitaban por el lugar, algunos de los cuales tomaron la iniciativa de dirigirse a un local de hostelería y solicitar vasos de agua para verterlos en el interior del recipiente. La rápida intervención de estos bomberos ocasionales hizo innecesaria la de los profesionales, a lo que pudo contribuir el nombre de la calle: Riego de Agua.