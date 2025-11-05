¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 5 de noviembre

Concierto para homenajear a Díaz Pardo

19.30 horas | Actuación de Miro Casabella con su zanfona para homenajear a Isaac Díaz Pardo, a quien se dedica este año el Día de las Artes Galegas. La entrada es libre.

Asociación Alexandre Bóveda

Ballet desde Londres en la pantalla grande

20.15 horas | El emblemático ballet La Fille mal gardée del Royal Ballet llega en directo desde Londres a la pantalla grande. La obra es una afectuosa representación de la vida en el pueblo.

Cantones Cines

Proyección de ‘Die Fledermaus’

19.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa con el ciclo de proyecciones. Esta tarde es el turno de Die Fledermaus. La entrada es gratuita.

Afundación

Arnau Fernández Pasalodos presenta libro

20.00 horas | Hasta su total exterminio. La guerra antipartisana en España 1936-1952 es el nuevo libro de Arnau Fernández Pasalodos. El acto está organizado por ARGA.

Portas Ártabras

Nuevo club de lectura de cómics en el Fórum

18.30 horas | El Fórum estrena un nuevo club de lectura de cómic dirigido a personas a partir de 15 años. El grupo se reúne el primer miércoles de cada mes en la biblioteca.

Fórum Metropolitano

Cuentacuentos para los más pequeños

18.00 horas | CantoConto! Que susto! es un cuentacuentos para bebés de entre 2 y 3 años. Una ocasión especial para disfrutar con Pitiña y sus amigos en la biblioteca.

Biblioteca Durán Loriga