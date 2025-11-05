Los madrugadores del Bono Comercio en A Coruña: «A la gente mayor se lo descargan sus hijos»

«Estaba muy pendiente para descargar el bono y venir porque la vez anterior me pasó que vine justo a esta tienda, El faro de los tres mundos, y ya estaba agotado», explica Lourdes Santos que es ya una veterana en el uso del Bono Comercio de la Xunta y que, este miércoles, a mediodía estaba buscando cuentos para sus nietos y calculando cuánto le quedaría del saldo de treinta euros con el que está dotado cada uno de los bonos.

Yolanda Román, sin embargo, llegó a la tienda un poco confundida porque se había descargado la aplicación de los comercios, en vez de registrase en la web de los clientes, y pensaba que a ella, como le había pasado otras veces, no le funcionaría el descuento. «Vine a comprar alguna cosa para Navidad y en la tienda me ayudaron a descargarme bien el bono», explica esta clienta, que es la primera vez que consigue hacer uso de este servicio.

En El faro de los tres mundos la actividad de esta mañana fue mucho más intensa que la de un miércoles cualquiera de noviembre. «El primer día suele ser el más fuerte, lo que pasa es que la lluvia de primera hora no ayudó mucho. En la tienda hay de todo, desde gente que vino ya días antes, cuando se hizo el anuncio de que saldría el bono [el pasado lunes] y que tiene ya todo pensado y calculado, los libros, los juegos... a los que no contaban con el bono», explica Isabel Rodríguez, trabajadora de El faro de los tres mundos, que es consciente de que muchas de las ventas que están haciendo ahora son adelantos de Navidad.

En Moito Conto, en la calle San Andrés, la mañana también transcurrió con movimiento constante. «Igual no al abrir, pero a partir de las diez y media o once ya se notó un aumento de gente», explica Esther Gómez, dueña de la librería, que lleva participando en la iniciativa desde las primeras ediciones. El aviso de temporal y la lluvia incesante no ayudaron a generar el bullicio de otros estrenos de campaña, aunque sí se percibía un goteo constante de clientes que entraban a curiosear entre estanterías y aprovechar el descuento.

«El primer día por la tarde siempre es más fuerte», apunta Esther. Aun así, el ambiente en Moito Conto era distinto al de los primeros años de los bonos, cuando el efecto novedad generaba más prisas y cierta sensación de «carrera» por gastarlo antes de que se agotara el presupuesto. «Ahora todo es más tranquilo. La gente viene con calma, pensando en los regalos, preguntando por títulos concretos, sobre todo con la Navidad ya cerca».

La librera cree que el sistema podría mejorarse para evitar la confusión que se repite cada edición: «Mucha gente se descarga el bono, pero no llega a tiempo de usarlo. Se acaba el saldo y no lo entienden. Yo creo que deberían darle una vuelta», plantea. En su opinión, sería más lógico que cada persona pudiera gastar su bono dentro del plazo, sin esa urgencia de tener que utilizarlo los primeros días. «Si lo que se busca es dinamizar el comercio, debería estimularse durante todo el mes», reflexiona. Aun así, reconoce que la iniciativa «sigue funcionando» y que supone un impulso importante en un mes de ventas tradicionalmente más flojo antes del pico navideño.

En Rosalía de Castro, en la Mercería Otero, Elvira Amil hace balance con satisfacción. «Hoy llevamos unos cuarenta bonos», cuenta a media tarde. «Ha sido una jornada intensa, pero muy fluida». En su caso, la clientela es muy diversa, aunque buena parte son habituales que acuden cada temporada y aprovechan el descuento para hacerse con prendas más caras: «Un pijama bueno, una bata, un sujetador… Si gastas 50 euros te descuentan 15, y si gastas 100, son 30. Es un 30%, la gente lo nota».

La mercería, con décadas de historia, tiene ya el sistema bien rodado. «Los primeros años fueron más duros, sobre todo por la parte tecnológica. Pero ahora la gente lo maneja con soltura. Incluso las personas mayores vienen con el móvil preparado o los hijos se lo descargan en casa. Tenemos la información escrita en el mostrador, en el escaparate… todo está más claro», explica.

Elvira valora también que esta edición haya sido más sencilla para los comercios. «No hubo que hacer nada. Solo fue empezar y funcionar», comenta. Y destaca la rapidez en los pagos: «Lo que vendes con bono lo cobras en ocho días máximo. En ese sentido, la gestión está muy bien».