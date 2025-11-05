El mercado de Navidad de María Pita suma al menos 50 casetas

El mercadillo de Navidad inspirado en el tradicional formato europeo, que se instalará en la plaza de María Pita entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, tendrá al menos medio centenar de casetas con productos de artesanía, gastronomía y decoración.

Dispondrá de diferentes zonas: una de artesanía y venta de productos navideños, una de restauración con pérgolas y mesas, y una destinada al público infantil, con una caseta donde se alojará Papá Noel y con programación específica para los más pequeños. Los comerciantes y hosteleros de A Coruña contarán con condiciones especiales para participar. Podrán inscribirse a través de comercio@coruna.gal.