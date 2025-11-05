La negociación de los presupuestos de A Coruña para 2026, en la «buena dirección» según PSOE y BNG

La negativa del BNG a negociar con el Gobierno local los presupuestos de 2025, afirmando que los socialistas no respetaban pactos previos, llevó a que el Ejecutivo municipal acabase aprobando las cuentas bien entrado el año, y tras una cuestión de confianza de la alcaldesa, Inés Rey, que perdió. La crisis política parece superada, y tanto el PSOE como el BNG coincidieron ayer en que la negociación de las cuentas de 2026, aunque lejos de estar terminada, avanza por el buen camino, y en que en el pleno de este jueves se refrendará el primer punto de acuerdo: la congelación de las tasas e impuestos municipales.

Rey defendió este miércoles que en el pleno se dará el «primer paso» para tener un pacto de presupuestos, con un acuerdo «para congelar tributos y no subir la presión fiscal». Los impuestos municipales tampoco subieron este año, pero el PSOE y el BNG pactaron una subida general, de en torno el 3%, para 2024. La alcaldesa afirmó que este pacto fiscal «no predetermina nada pero es una buena señal», y defendió que el Ejecutivo municipal seguirá negociando con el Bloque para llegar a un «buen acuerdo para esos presupuestos expansivos y progresistas».

Y el portavoz municipal nacionalista, Francisco Jorquera, concedió que «se está avanzando en la buena dirección». El líder del BNG coruñés había acusado al Gobierno local de incumplir acuerdos previos, como el que firmaron en 2023 PSOE y Bloque para investir a Rey como alcaldesa en su segundo mandato. Pero ahora, el BNG indica que el Ejecutivo municipal parece dispuesto a asumir «demandas relevantes formuladas por el Bloque».

Entre ellas estaría la recuperación de los presupuestos participativos, que el Gobierno local dejó fuera de las cuentas de este año prometiendo mejorar el sistema en otros ejercicios. También «la devolución al pleno de las competencias que se le hurtaron», cuando el Gobierno local modificó las bases de ejecución para poder hacer directamente cambios en el presupuesto municipal sin pasar por la corporación. El PP culpó al Bloque de permitir este cambio, al no respaldar la enmienda que presentó.

Jorquera destacó el «acuerdo» sobre las ordenanzas fiscales, y salientó que el Gobierno local «aceptó la premisa de partida que puso sobre la mesa el BNG». Según explicó el portavoz municipal, hay subidas en una ordenanza, la que regula el pago por servicios domiciliarios, por la normativa autonómica. Jorquera argumentó que el BNG quería eliminar el copago a las personas con menos recursos, pero que la Xunta no lo permite.

Inversión en vivienda y barrios

Pese a estos avances, el líder coruñés del BNG indica que «aún queda mucho por negociar para llegar a un acuerdo presupuestario». Los nacionalistas demandan «un mayor refuerzo en las políticas de vivienda» y dar una prioridad «real, no propagandística» a las inversiones en los barrios.

Entre las reclamaciones del Bloque también está «regularizar los servicios que se prestan en precario», como el bus, la gestión y recogida de basuras, las bibliotecas y las instalaciones deportivas y mejorar la limpieza. El BNG pide además «una apuesta decidida por la accesibilidad».