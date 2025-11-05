La oposición culpa al Concello de A Coruña del retraso en el pago de facturas

El Concello y sus entidades dependientes incumplen sistemáticamente el periodo medio de pago de facturas, de 30 días, y, entre septiembre de 2024 y este mes de agosto, como publicó este diario, solo se respetó un mes. El Gobierno local afirma que «son los organismos autónomos los que afectan negativamente a la media», y afirma que trabaja para corregirlo, pero tanto PP como PSOE coinciden en culpar al Ejecutivo municipal.

El PP afirma que el Gobierno local «incumple la normativa» y ha pagado por encima de los treinta días «durante 24 de los 28 meses» entre el inicio del mandato y septiembre de este año. Pide que adopte medidas para corregir una situación que «perjudica» a las pequeñas empresas y autónomos que trabajan con el Ayuntamiento, porque «puede provocarles problemas de liquidez o tensiones de tesorería», afirman los populares, que vinculan el retraso con una gestión municipal centrada «en un solo concejal», el edil de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas.

El BNG señala que la responsabilidad del Gobierno local «se extiende» a los organismos vinculados a este, y recuerda que el Consorcio de la Promoción de la Música, que incumple reiteradamente el periodo de pago y gestiona la Sinfónica, «está presidido por la alcaldesa». La formación recuerda que llegó a «forzar que se auditasen las cuentas» de este organismo y denuncia «irregularidades» en los consorcios y el IMCE.