Así será el gran parque infantil de la plaza de Portugal de A Coruña

Riazor tendrá un gran parque infantil. Así lo ha anunciado en la mañana de este miércoles la alcaldesa Inés Rey tras la reunión de la Xunta de Goberno Local de esta semana.

Será dentro del Plan de Parques Infantiles 2025-2030 que el Concello está llevando a cabo para ampliar y remodelar las áreas de juego que hay en el municipio, y que se marca como objetivo que todos los hogares de la ciudad tengan una zona infantil a menos de 10 minutos andando.

Así quedará la plaza de Portugal tras la reforma / LOC

Esta obra contará con una gran inversión de 1,4 millones de euros. Según las estimaciones municipales, el recinto de juegos, que a día de hoy tiene capacidad para 11 personas usuarias pasará a ser una superficie de 800 metros cuadrados con capacidad para 150 niños y niñas.

La cola de una ballena culminará el parque infantil / LOC

Con ello, indicó la alcaldesa que se busca dar respuesta a las necesidades de las familias de este barrio de la ciudad, atendiendo además al alumnado de los tres colegios que existen en el entorno y a la saturación de la zona en el área del Mestre Mateo.

Vista en tres dimensiones del nuevo parque / LOC

Este nuevo parque infantil contará con una nueva estructura ondulante de 55 metros de largo, concebida como un circuito de juegos y obstáculos, además de columpios adaptados a niños y niñas con movilidad reducida. También se aprovechará uno de los espacios laterales de la plaza para crear una nueva área deportiva de calistenia.

Explicación de cada parte del parque / LOC

Como detalle, una parte de esta ballena está inspirada en la virgulilla de la Ñ de A Coruña que ya se utiliza en la imagen corporativa del Concello de A Coruña. Esta virguililla se utiliza en el logotipo encima de la C.