El pueblo gitano de A Coruña conmemora los 600 años de su llegada a la península: «Al conocernos, la gente sale de sus prejuicios»

La sede de la Fundación Secretario Gitano de A Coruña acogió este martes la presentación del cupón de la ONCE dedicado al pueblo gitano, con motivo de los 600 años de su llegada a la península ibérica. El acto fue vivido con emoción por el equipo de la entidad, que trabaja día a día en programas de educación, empleo o salud para favorecer la igualdad de oportunidades.

La promotora de salud, Nerea Borja Pérez, se mostró especialmente emocionada: «Después de 600 años, que llegue este reconocimiento me impresiona». Desde su puesto, acompaña a familias gitanas en el acceso a servicios básicos. «Apoyamos a la comunidad a acceder a todos estos recursos de una forma más equitativa».

Nerea Borja, promotora de salud / Carlos Pardellas

La joven considera por su experiencia que «la mentalidad y los prejuicios van cambiando, pero aún queda camino por recorrer». Para Nerea, debería haber «respeto y trato igualitario, pero el prejuicio está ahí». Pese a todo, la promotora de salud se muestra optimista: «Creo que los cambios efectivos son posibles en el futuro».

David Gabarri es otro joven gitano que trabaja en la fundación, en este caso como educador digital. David valora la importancia del acto por dar visibilidad: «Es algo que verá mucha gente y es una gran oportunidad».

Su trabajo se centra en reducir la brecha digital: «Intento que niños y adultos tengan competencias digitales plenas». David cree que el avance hacia la igualdad se nota en la convivencia cotidiana: «Poco a poco se rompen las barreras. Hay más acercamiento y se ha avanzado. Cuando nos conocen, la gente acaba saliendo de sus prejuicios».

Jesús Rodríguez Salazar, prospector laboral / Carlos Pardellas

Jesús Rodríguez Salazar, que actúa como enlace entre las empresas y los buscadores de empleo, considera que este reconocimiento es un paso más en la construcción de la imagen positiva del pueblo gitano: «La imagen no siempre ha sido la más correcta, por eso es importante que se vean cosas positivas».

Natural de Jerez, Jesús conoce bien las diferencias entre territorios: «En Andalucía hay más normalidad porque allí hay 300.000 gitanos y en Galicia hay 10.000». Esto provoca que el proceso «vaya más lento», ya que en Andalucía no hay una integración, sino «una convivencia». Sobre su labor, resalta la importancia del esfuerzo para romper prejuicios: «A veces tienes que demostrar que se equivocan. Lo importante es trabajar y mostrar tu valía».

Juan Carlos García Morales, trabajador social / Carlos Pardellas

Juan Carlos García Morales es otro andaluz que conoce de cerca la realidad del pueblo gitano por su labor de trabajador social. Resalta que «el arte y la cultura son una puerta para abrir la conciencia de la gente». Considera que «en ciudades como Sevilla. Cádiz o Granada, la convivencia es plena», pero también celebra que en A Coruña «hay barrios como Elviña o Monte Alto donde están perfectamente integrados». Para Juan Carlos, lo importante es la voluntad mutua: tanto de la comunidad que vive como la que convive».