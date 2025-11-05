El pueblo gitano, protagonista del cupón de la ONCE
El cupón de este miércoles mostrará la bandera del pueblo gitano. Esta efeméride fue presentada en un acto que contó con Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo de la ONCE en Galicia; Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social de la Xunta; y Eva Ledo, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Galicia.
