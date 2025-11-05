Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela

Gadis abrirá un nuevo centro en Agrela, y lo hará en una finca emblemática por lo que supuso para la historia de la moda en la ciudad. La antigua fábrica textil de Caramelo en la esquina entre la calle Gambrinus y la avenida de Fisterra está actualmente en transformación para convertirse en un supermercado con aparcamiento que se espera que abra antes de final de año.

La empresa presume de que actualmente dispone de 34 supermercados en la ciudad, a los que pronto sumará uno nuevo en una zona donde hasta ahora no tenía ningún centro cercano, aunque en el polígono industrial sí dispone del centro Cash-Ifa, destinado este a la venta al por mayor.

La licencia de obra fue otorgada en agosto del pasado año. El proceso de rehabilitación comenzó en la primavera de 2025 con la demolición de las estructuras de la nave, que dejarán espacio para el nuevo supermercado y aparcamiento adyacente.

Histórica sede de Caramelo

Esta antigua nave era el buque insignia de una empresa que en 2003 disponía de más de 800 trabajadores. Caramelo manufacturaba casi un millón de prendas al año en un mercado en el que llevaba 30 años compitiendo desde sus orígenes familiares.

Desde hace 10 años, esta histórica sede de la empresa tenía colgado el cartel de "se vende o se alquila", donde Manuel Jove buscaba darle una salida a través de Starco Invest, quien también tiene en su accionariado a José Collazo, dueño de Comar, y Modesto Fernández. Los dos primeros empresarios fueron los que en su día impulsaron la creación del centro comercial Marineda City junto a José Souto.

En octubre de 2016 la compañía solicitaba al juzgado la liquidación de la sociedad dos años después de haber superado el concurso de acreedores con un convenio que preveía una quita del 80% de la deuda. El cierre afectó en aquel momento a 169 trabajadores, 79 de ellos en Galicia. En la fábrica que ahora se transformará en un hipermercado trabajaban aquel año 61 empleados.