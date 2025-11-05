Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Repichoca, un bar da Coruña que agora é disco

O grupo coruñés Tiruleque réndelle homenaxe no seu quinto disco, ‘Repichoca’, á evolución da música tradicional tal e como os seus membros a recibiron, desde as gorxas das informantes aos locais que apartaban mesas e cadeiras para improvisar unha foliada na cidade. Este domingo preséntano no Colón

Os membros de Tiruleque, nunha foto promocional

Os membros de Tiruleque, nunha foto promocional / Cedida

Gemma Malvido

A Coruña

Con máis de vinte anos de carreira e catro discos editados, o grupo coruñés Tiruleque quería facer algo especial para o seu quinto traballo e, aínda que ten no título unha homenaxe directa ao local A Repichoca, que foi casa e torreiro de moitos artistas, o músico e cantante Serxo Núñez defende que hai moitas máis lecturas neste último disco da banda que se presentará en director este domingo no teatro Colón, a partir das 20.30 horas.

«Fala da xeración de músicos e de como rexurdiron as foliadas como un tipo de divertimento libre, iso ten moito que ver con locais e con xeracións coma a nosa, que está entre a aldea e a cidade», explica Núñez porque, como xa fixeran os seus antepasados e os que viñeron despois, «utilizaban a música para pasalo ben» e, á vez, facer arte.

«O fío condutor de Repichoca ten moito que ver con como nós facemos música, que parte do que nos chegou a través da tradición oral e que, despois, nós mesturamos con outras músicas e influencias que nos gustan para incorporar á tradición novos matices e novas maneiras de facer», define Serxo Núñez, que defende que neste quinto disco decidiron tamén renderlle homenaxe a todas aquelas mulleres que mantiveron viva a música galega e que xenerosamente ensinaron as súas coplas e os seus xeitos de tocar a quen lles pedía que cantasen para aprender e continuar co seu legado.

Para Tiruleque, poder tocar no teatro Colón supón un fito na súa traxectoria porque, a pesar de que é unha banda «afincada e criada» na Coruña non tivo moitas oportunidades de tocar nos grandes teatros da cidade e «por fin» se dará esta circunstancia, así que, o feito de se subir a este escenario «construído para respectar os sons e que a xente poida escoitar a música dunha forma máis consciente» é un paso máis na súa carreira. «Non foi nunca doado, cando menos, para a nosa música chegar a este espazos», resume Serxo Núñez, que fai un eloxio dos locais como A Repichoca, en Monte Alto, ou a Casa das Crechas, en Compostela, que hai décadas apostaron pola música en directo, por levar á cidade as foliadas e por ensinarlle a quen non o soubese que a música tradicional é tan divertida como calquera outra e que con ela se pode bailar, ligar e trasnoitar.

«A gran vitoria da xeración dos músicos tradicionais que naceron entre os anos sesenta e os noventa foi conseguir que algo que se estaba folclorizando e converténdose nunha cuestión ritual pasase a ser entendido por moita xente como algo vivo, como algo que serve para algo, que serve para pasalo ben, para facer comunidade, para coñecerse e para iso teñen moita importancia os lugares onde iso se coceu, porque pasou de darse nun contexto rural a facelo nun contexto urbano e en locais que decidiron que se podía cantar, tocar e bailar aínda que iso lles supuxese problemas a nivel burocrático», explica Núñez, porque non sempre foi doado para estes negocios conciliar a súa actividade co descanso dos veciños.

Á Repichoca levouna por diante a pandemia, en marzo de 2021, logo de poder abrir só cinco semanas en todo un ano, tivo que pechar as súas portas. Dentro do local quedaron dezaoito anos do que foi o soño de Checha, que quería montar un bar que fose máis ca iso, que fose un fogar no que nunca faltasen os instrumentos, as cancións, o baile e a música en directo. Agora, o seu soño é tamén un disco.

