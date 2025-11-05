Últimos días para unirse al taller de Lama Zeta
Este viernes cierra el plazo de inscripción para participar en los talleres y la charla del mercado Lama Zeta, que se celebrará el sábado en ExpoCoruña. Los interesados en participar en las actividades, que incluyen obradores de cerámica tradicional, joyería, creación de centros de mesa, deben apuntarse a través de la página web lamazeta.com.
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales
- Rescatado un hombre tras un accidente en Alfonso Molina que provocó grandes retenciones