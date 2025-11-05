Últimos días para unirse al taller de Lama Zeta

Este viernes cierra el plazo de inscripción para participar en los talleres y la charla del mercado Lama Zeta, que se celebrará el sábado en ExpoCoruña. Los interesados en participar en las actividades, que incluyen obradores de cerámica tradicional, joyería, creación de centros de mesa, deben apuntarse a través de la página web lamazeta.com.