Vecinos de Os Rosales protestarán contra los conductores que no respetan la Zona 30
Los convocantes aseguran que las medidas adoptadas por el Concello no son efectivas
Vecinos de Os Rosales realizarán una concentración el próximo martes 11 de noviembre para cortar el tráfico de 8.45 a 9.00 horas en los accesos a la glorieta de la calle Manuel Azaña con Rodríguez Castelao. En la protesta se buscará concienciar a los conductores de que el barrio es zona 30 y es necesario respetar la velocidad y los pasos de peatones.
Esta protesta está convocada por la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva del barrio, las tres Anpas de los colegios Calasanz, Calasancias y CEIP Emilio Pardo Bazán, así como clubes deportivos, guarderías y vecinos.
En un comunicado, los convocantes aseguran que "ha quedado claro que las últimas medidas adoptadas por el Ayuntamiento no han sido suficientes, por lo que iniciamos una campaña de concienciación vial para calmar el tráfico".
También explican en el mismo escrito que no descartan hacer más concentraciones en otros puntos del barrio. "Lamentamos las molestias, pero creemos que estas medidas son necesarias para evitar atropellos que puedan ocasionar lesiones graves o muertes", concluyen.
