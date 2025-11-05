A la venta entradas de Luz Casal y Sergio Dalma

Sergio Dalma actuará en el Coliseum el 23 de enero de 2027, y las entradas salen a la venta este miércoles en su web oficial y en la plataforma de El Corte Inglés. Los pases para el concierto que dará Luz Casal el 11 de abril de 2026 en el Palacio de la Ópera ya pueden adquirirse en el despacho de entradas de la plaza de Ourense y en la web ataquilla.com.