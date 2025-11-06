Dos barrios de A Coruña celebrarán sus magostos los próximos fines de semana
Prometen muchos kilos de castañas, además de juegos y música
Llegó noviembre y con él el tiempo tradicional de las castañas. Aunque es una tradición más arraigada en la provincia de Ourense, muchas asociaciones vecinales, colegios o parroquias se lanzan a organizar su propio magosto con el fin de tener una velada agradable entre vecinos y amigos.
Con ese motivo, dos barrios de A Coruña han decidido hacer su propia fiesta de otoño con castañas, vino y música.
San Roque y Labañou
El barrio de San Roque y Labañou celebrarán este viernes 7 de noviembre su fiesta de otoño con 200 kg de castañas, chocolate caliente, teatro, calabazas y mucha música.
Será en la plaza de la Tolerancia, y si no acompaña el tiempo en el patio cubierto del CEIP de Prácticas. Comenzará a las 17 horas con un taller de decoración de calabazas para los más pequeños y pequeñas. A las 18.30 horas será turno del grupo de pandereta de los cursos de la asociación de vecinos y media hora más tarde se celebrará una procesión de Samaín donde niños y niñas podrán llevar sus calabazas decoradas por el barrio.
Tras ello, a las 19.30 horas, llegará el espectáculo musical infantil Akelarre Chispum de la mano de Teatro Calavera. A las 20.30 horas será turno de escuchar al grupo Maghúa y a las 21 horas tocarán los Festicultores.
Esta fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos de Labañou, San Roque, Cidade Escolar y Os Rosales
Ciudad Vieja
Ocho días después, el sábado 15 de noviembre, será el turno de los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña. Será en la plaza de Azcárraga y comenzará a las 17.00 horas con un obradoiro de calabazas y juegos infantiles tradicionales.
El reparto de castañas comenzará a las 19.30 horas con vino y refrescos. A las 20.00 horas será la actuación del grupo Son D'Aquí y a las 23.00 horas comenzará la elaboración y degustación de queimada.
En caso de no poder celebrarse por la climatología, el programa será el mismo el día 22 de noviembre. La Asociación de Veciños da Cidade Vella y la Asociación Comercial e Empresarial Ciudad Antigua da Coruña son los organizadores de este magosto popular.
