Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos barrios de A Coruña celebrarán sus magostos los próximos fines de semana

Prometen muchos kilos de castañas, además de juegos y música

Castañas en el Magosto de la Ciudad Vieja hace dos años

Castañas en el Magosto de la Ciudad Vieja hace dos años / Víctor Echave

Alberto Rivera

Llegó noviembre y con él el tiempo tradicional de las castañas. Aunque es una tradición más arraigada en la provincia de Ourense, muchas asociaciones vecinales, colegios o parroquias se lanzan a organizar su propio magosto con el fin de tener una velada agradable entre vecinos y amigos.

Con ese motivo, dos barrios de A Coruña han decidido hacer su propia fiesta de otoño con castañas, vino y música.

San Roque y Labañou

El barrio de San Roque y Labañou celebrarán este viernes 7 de noviembre su fiesta de otoño con 200 kg de castañas, chocolate caliente, teatro, calabazas y mucha música.

Será en la plaza de la Tolerancia, y si no acompaña el tiempo en el patio cubierto del CEIP de Prácticas. Comenzará a las 17 horas con un taller de decoración de calabazas para los más pequeños y pequeñas. A las 18.30 horas será turno del grupo de pandereta de los cursos de la asociación de vecinos y media hora más tarde se celebrará una procesión de Samaín donde niños y niñas podrán llevar sus calabazas decoradas por el barrio.

Magosto de Labañou en 2024

Magosto de Labañou en 2024

Ver galería

Labañou celebró su magosto / Germán Barreiros / Roller Agencia

Tras ello, a las 19.30 horas, llegará el espectáculo musical infantil Akelarre Chispum de la mano de Teatro Calavera. A las 20.30 horas será turno de escuchar al grupo Maghúa y a las 21 horas tocarán los Festicultores.

Esta fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos de Labañou, San Roque, Cidade Escolar y Os Rosales

Ciudad Vieja

Ocho días después, el sábado 15 de noviembre, será el turno de los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña. Será en la plaza de Azcárraga y comenzará a las 17.00 horas con un obradoiro de calabazas y juegos infantiles tradicionales.

El reparto de castañas comenzará a las 19.30 horas con vino y refrescos. A las 20.00 horas será la actuación del grupo Son D'Aquí y a las 23.00 horas comenzará la elaboración y degustación de queimada.

En caso de no poder celebrarse por la climatología, el programa será el mismo el día 22 de noviembre. La Asociación de Veciños da Cidade Vella y la Asociación Comercial e Empresarial Ciudad Antigua da Coruña son los organizadores de este magosto popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
  2. Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
  3. Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
  4. Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
  5. Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
  6. Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
  7. La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
  8. Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña

La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro

La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro

PSOE y BNG aprueban la congelación de los impuestos municipales para 2026

PSOE y BNG aprueban la congelación de los impuestos municipales para 2026

Dos barrios de A Coruña celebrarán sus magostos los próximos fines de semana

Dos barrios de A Coruña celebrarán sus magostos los próximos fines de semana

¿Por qué la Plaza de Portugal de A Coruña se llama así? El estadio de Riazor es culpable

El Gobierno local de A Coruña ve "complejo" ampliar líneas de buses o renovar la flota hasta 2027

El Gobierno local de A Coruña ve "complejo" ampliar líneas de buses o renovar la flota hasta 2027

El pleno aprueba que el Gobierno local de A Coruña dé cuenta en la Comisión de Transparencia de los contratos irregulares hechos verbalmente

El pleno aprueba que el Gobierno local de A Coruña dé cuenta en la Comisión de Transparencia de los contratos irregulares hechos verbalmente

La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad

La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años y medio de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su pareja

La Audiencia de A Coruña condena a 11 años y medio de cárcel a un hombre que intentó asesinar a su pareja
Tracking Pixel Contents