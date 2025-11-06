En directo
La caída de cascotes de un edificio de Os Rosales causa daños en los coches estacionados
Los bomberos se han traslado para sanear la fachada del inmueble tras el desprendimiento
Los bomberos de A Coruña se han trasladado esta mañana a la calle Simón Bolívar, en Os Rosales, debido a la caída de cascotes de la fachada de un edificio. El desprendimiento afectó a algunos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar al provocar daños materiales el impacto desde varios metros de altura. Los bomberos recibieron el aviso sobre las 10.30 horas de este jueves y se trasladaron a la zona para realizar el saneamiento de la fachada, con un cierre perimetral para facilitar las labores.
