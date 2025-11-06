Convocan paros en diciembre en el transporte de viajeros

CIG, UGT y CCOO han convocado una manifestación el próximo día 10 de noviembre y han anunciado jornadas de huelga en el mes de diciembre «en fechas aún por definir» para reclamar mejoras salariales y sociales en el sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña y denunciar «falta de intención negociadora» de la patronal por un convenio colectivo que afecta a «casi 2.000 personas».

«Cuando una patronal lo que te ofrece es 1,2% de subida salarial prácticamente es una convocatoria de huelga«, ha sentenciado el representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López. Ha sido en una rueda de prensa en la que han estado presentes representantes de las tres organizaciones sindicales. En ella, han explicado que llevan «cinco años de parálisis» ya que el anterior convenio colectivo finalizó en 2020.