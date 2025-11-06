Convocan paros en diciembre en el transporte de viajeros
Los sindicatos convocan también una huelga para el 10 de noviembre por las condiciones del sector
agencias
CIG, UGT y CCOO han convocado una manifestación el próximo día 10 de noviembre y han anunciado jornadas de huelga en el mes de diciembre «en fechas aún por definir» para reclamar mejoras salariales y sociales en el sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña y denunciar «falta de intención negociadora» de la patronal por un convenio colectivo que afecta a «casi 2.000 personas».
«Cuando una patronal lo que te ofrece es 1,2% de subida salarial prácticamente es una convocatoria de huelga«, ha sentenciado el representante de la CIG en la mesa de negociación, Ernesto López. Ha sido en una rueda de prensa en la que han estado presentes representantes de las tres organizaciones sindicales. En ella, han explicado que llevan «cinco años de parálisis» ya que el anterior convenio colectivo finalizó en 2020.
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña