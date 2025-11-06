Defensa do Común celebra el rechazo de licencias en A Maestranza
La Comisión en Defensa do Común valora la reciente decisión de la Xunta de Goberno Loca de denegar la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 1 de la Maestranza, presentado por la promotora Lipromo. Un movimiento que considera una «relevante victoria». La comisión recuerda que las infracciones legales señaladas ahora por el Concello ya habían sido advertidas por el ente en las alegaciones presentadas en 2021 al anterior estudio de detalle. Según Defensa do Común, las razones de la denegación coinciden con las planteadas por la entidad y otras veinte organizaciones, que advertían del «grave impacto patrimonial y visual» que la construcción en la parcela tendría sobre el sistema defensivo y la Ciudad Vieja, y recuerda que mantiene abiertos procedimientos judiciales en relación con la parcela 2 de la Maestranza, pendientes de resolución. La asociación demanda dejar sin efecto el Plan Especial de 1994, modificar el Pepri y el PXOM para proteger el sistema defensivo de la Ciudad Vieja, y reclasificar las parcelas 1, 2 y 3 como espacios libres y zonas verdes de uso público.
