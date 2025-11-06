El Gobierno local de A Coruña ve "complejo" ampliar líneas de buses o renovar la flota hasta 2027

El Gobierno local reconoció en el pleno de este jueves que el periodo hasta que haya un nuevo contrato de bus, en mayo de 2027, será "complejo" y descartó que se pueda hacer ampliaciones de las líneas de buses con "agilidad" con el actual contrato, prorrogado. Lo hizo en respuesta a una pregunta oral de laconcejala nacionalista Avia Veira, que criticó la "insultante" deteriorzación del servicio del bus, con líneas en las que se van "como sardinas en lata", como la 6 y la 6A. En la línea 1 la frecuencia pasa de 10-15 minutos a 20-25, y pasan "delante de la cara tres buses de la línea 5 por Juan Flórez" porque vienen llenos desde el instituto de Durmideiras. También criticó la "eterna y terrible" conexión con los hospitales, o las numerosas incidenicas con las rampas para personas de movilidad reducida, y recordó que la concesión de bus está finalizada desde finales de 2024, y "ahora dicen que hasta después de las muncipales no vamos a tener nueva concesionaria", por lo que habrá que aguantar los problemas hasta finales de mayo de 2027. "Es responsabilidad única y exclusiva de este Gobierno municipal", afirmó Veira, que indicó que hay buses especiales para conciertos y fútbol, pero no una mejora de los servicios del día a día. "La movilidad no se mide solo a peso", indicó Veira, refiriéndose al aumento de usuarios del que hace gala el Gobierno local.

La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, respondió que el transporte público está "batiendo récords de uso" gracias a los descuentos financiados por el Estado y el Concello y defendió que ante el éxito "indiscutible" del bus urbano, hay "límites" para la concesión, redactada hace cuatro décadas. Defendió las bajadas de precio de bus, que muestra la "solidaridad" de la ciudad y que triplicó las subvenciones al bus hasta los 21 millones que se invertirán este 2025. La concesión "no permite la ampliación de líneas ni renovar la flota con la agilidad que nos gustaría", y hay un "conflicto jurídico abierto", así que cualquier decisión que implique gastos se tiene que hacer "con mucha prudencia". El periodo hasta el nuevo contrato puede ser "complejo" pero confió en que "va a merecer la pena". "Etamos ultimando el nuevo contrato", aseguró, y prometió que marcará "un antes y un después en la ciudad".

El nuevo contrato del transporte público urbano de A Coruña entrará en vigor después de las próximas elecciones municipales, de acuerdo con la previsión efectuada por el Gobierno local, que en el anuncio previo de la licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea calcula que el adjudicatario empezará a prestar el servicio el 31 de mayo de 2027. Los próximos comicios locales se realizarán el día 23 de ese mismo mes, por lo que cuando el nuevo contrato entre en funcionamiento ya habrá una nueva Corporación elegida.

El anuncio publicado por el Concello detalla además que la duración del contrato será de 180 meses, lo que equivale a 15 años, un periodo mucho menor que el establecido en el contrato que expiró el 1 de diciembre de 2024, que estuvo en vigor desde ese mismo día de 1986. Con el anuncio de la probable fecha en la que arrancará la próxima concesión, la Compañía de Tranvías, que sigue prestando el servicio de forma provisional, habrá cumplido en ese momento cuarenta años y medio.

El documento publicado por el Concello no hace referencia al importe por el que se licitará el contrato, ya que todavía se están elaborando los pliegos de condiciones mediante los que se regirá la licitación. La cuantía será de todas formas elevada, ya que el adjudicatario deberá aportar una nueva flota de autobuses urbanos, que en la actualidad está formada por un centenar de vehículos, así como unas instalaciones en las que estacionarlos cuando no estén operativos.