Un golpe entre dos turismos causa breves retenciones de salida en Alfonso Molina

Un accidente de tráfico ha provocado breves retenciones de salida en la avenida Alfonso Molina a primera hora de la mañana de este jueves. Dos turismos se han visto implicados en el siniestro ocurrido a las 8.21 horas, a la altura del desvío hacia Elviña. Se trató de un golpe entre los dos vehículos que se saldó sin heridos y sin mayor repercusión, aunque sí afectó durante unos minutos al tráfico que circulaba a esas horas por Alfonso Molina en dirección salida de la ciudad, según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local.