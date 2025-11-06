Un golpe entre dos turismos causa breves retenciones de salida en Alfonso Molina
El accidente tuvo lugar a las 8.21 de esta mañana, a la altura de Elviña
Un accidente de tráfico ha provocado breves retenciones de salida en la avenida Alfonso Molina a primera hora de la mañana de este jueves. Dos turismos se han visto implicados en el siniestro ocurrido a las 8.21 horas, a la altura del desvío hacia Elviña. Se trató de un golpe entre los dos vehículos que se saldó sin heridos y sin mayor repercusión, aunque sí afectó durante unos minutos al tráfico que circulaba a esas horas por Alfonso Molina en dirección salida de la ciudad, según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local.
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña