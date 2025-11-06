¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 6 de noviembre
Conciertos, ballet, o presentaciones de libros entre los actos de hoy en la ciudad
Ángeles Caballero presenta su nuevo libro
19.00 horas | La escritora presentará Orfidal y Caballero acompañada por la periodista de LA OPINIÓN Marta Otero. Un libro que se define como un relato confesional del caos de la vida moderna.
Moito Conto
Conferencia de un experto sobre el barroco
19.30 horas | Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco, Museo Nacional del Prado, dará una conferencia dentro del ciclo Ilusión y Persuasión. El Arte Barraco.
Fundación Barrié
Un exitoso espectáculo de danza irlandesa
20.30 horas | La Compañía Nacional de Danza de Irlanda presenta el espectáculo Rhythm of the Dance, Visto por siete millones de personas en más de 50 países de todo el mundo.
Teatro Colón
Arracan las conferencias sobre Castelao
18.30 horas | El ciclo Castelao e o seu tempo empieza abordando la visión de la construcción de la nación del escritor. Expertos en su figura aportarán su visión sobre esta cuestión.
Casa Museo Casares Quiroga
Tarde de cine argentino en la Filmoteca
18.00 horas | Emisión de varias obras de María Aparicio, directora argentina que esta semana visitó la Filmoteca de Galicia.
Filmoteca de Galicia
Una adaptación de ‘Carmen’ en el cine
20.30 horas | Proyección de la adaptación de la ópera llevada al cine en 1984, que cuenta con Plácido Domingo en su reparto.
Filmoteca de Galicia
Coloquio sobre los molinos de Galicia
19.00 horas | Actividad enfocada al público joven y adulto que contará con la participación de la etnógrafa Begoña Bas.
Galgo Azul
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña