¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 6 de noviembre

Ángeles Caballero presenta su nuevo libro

19.00 horas | La escritora presentará Orfidal y Caballero acompañada por la periodista de LA OPINIÓN Marta Otero. Un libro que se define como un relato confesional del caos de la vida moderna.

Moito Conto

Conferencia de un experto sobre el barroco

19.30 horas | Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco, Museo Nacional del Prado, dará una conferencia dentro del ciclo Ilusión y Persuasión. El Arte Barraco.

Fundación Barrié

Un exitoso espectáculo de danza irlandesa

20.30 horas | La Compañía Nacional de Danza de Irlanda presenta el espectáculo Rhythm of the Dance, Visto por siete millones de personas en más de 50 países de todo el mundo.

Teatro Colón

Arracan las conferencias sobre Castelao

18.30 horas | El ciclo Castelao e o seu tempo empieza abordando la visión de la construcción de la nación del escritor. Expertos en su figura aportarán su visión sobre esta cuestión.

Casa Museo Casares Quiroga

Tarde de cine argentino en la Filmoteca

18.00 horas | Emisión de varias obras de María Aparicio, directora argentina que esta semana visitó la Filmoteca de Galicia.

Filmoteca de Galicia

Una adaptación de ‘Carmen’ en el cine

20.30 horas | Proyección de la adaptación de la ópera llevada al cine en 1984, que cuenta con Plácido Domingo en su reparto.

Filmoteca de Galicia

Coloquio sobre los molinos de Galicia

19.00 horas | Actividad enfocada al público joven y adulto que contará con la participación de la etnógrafa Begoña Bas.

Galgo Azul