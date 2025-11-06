Unas jornadas para adentrarse en la figura de Castelao

El Palacio de María Pita acogió este miércoles la presentación del ciclo Castelao e o seu tempo, una iniciativa organizada por la Fundación Castelao y por el Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, con el apoyo del Concello y la Xunta. El ciclo incluirá una serie de conferencias en el que varios expertos abordarán distintos aspectos del escritor. Las jornadas serán los días 6, 11, 12 y 19 de noviembre en la Casa Museo Casares Quiroga a las 18.30 horas.