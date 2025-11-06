La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad

Marineda City, el mayor centro comercial de A Coruña, y también de Galicia, amplió sus tiendas con numerosas aperturas estrenadas el mes pasado en la superficie de 30.000 metros cuadrados que antiguamente ocupaba El Corte Inglés e Hipercor hasta 2023.

Sin embargo, aunque hubo una fiesta de "inauguración" de este aumento de nuevos comercios el 23 de octubre, no todos están abiertos desde el primer día. Es el caso de la cadena de alimentación ecológica Veritas, la de colchones y productos de descanso BED's, que apura su puesta a punto, o el de productos electrónicos CeX. También está pendiente la hamburguesería Vicio.

Marineda City inaugura su ampliación: 30 marcas y casi 30.000 metros cuadrados más / Iago López

Además, en los últimos días se han incorporado dos locales. La cadena hostelera internacional Starbucks o el distribuidor de productos Apple K-tuin han abierto ya sus superficies.

Mercadona ya tiene fecha

Sin embargo, la incorporación más esperada es la de un supermercado. Mercadona ultima los preparativos para su nueva apertura en la ciudad.

La cadena de supermercados más conocida de España, Mercadona, abrirá su primer centro en el interior de Marineda City, si bien no será una novedad, puesto que será un traslado desde el centro que funcionaba a la salida del parking. En el ayuntamiento de A Coruña dispone de cinco tiendas.

Tal y como se puede ver en un cartel gigante en la entrada del supermercado, la empresa valenciana abrirá su tienda el lunes 24 de noviembre, justo un mes después de la apertura de esta ampliación.

Cartel de apertura de Mercadona / LOC

Además, esta tienda incorporará una sección que ya se está instalando en todas las aperturas e introduciendo en los principales centros de Mercadona, que es el apartado de platos preparados para poder llevar y comer sin necesidad de cocinar en casa.