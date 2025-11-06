¿Por qué la Plaza de Portugal de A Coruña se llama así? El estadio de Riazor es culpable

En el entorno del estadio de Riazor existe una plaza que llama la atención a quienes pasan por allí. Su fuente con gaviotas y su parque infantil, que ahora será ampliado, la han convertido en un lugar emblemático de la zona. Incluso en el pasado era lugar de localización de algunos carruseles o tiovivos que divertían a los más pequeños.

Imagen de archivo de las gaviotas de la plaza de Portugal / Carlos Pardellas

Sin embargo, pocos saben por qué la plaza de Portugal recibe ese nombre. Y, aunque sea un homenaje al país vecino, existe una explicación a la denominación que adquirió hace 80 años.

Fue el 6 de mayo de 1945 cuando se inauguró esa plaza. Al acto acudieron numerosas autoridades además del alcalde Vázquez Pena y el cónsul de Portugal en A Coruña y Vigo, el señor Melo Barreto.

"Para plasmar este afecto [que se profesa en A Coruña a Portugal] se acordó dar el nombre de plaza de Portugal a este delicioso lugar cara al Atlántico por donde las naves de Portugal y España han abierto las rutas de la civilización cristiana", recogía en su crónica el periódico coruñés La Hoja del Lunes al día siguiente. La banda de Monçao interpretó el himno de Portugal y a continuación el español, "que el público escuchó brazo en alto", explicaba el diario.

Encuentro inaugural

Sin embargo, esta efusividad por el país luso tenía una motivación mayor y no era solamente por amor a los vecinos del sur. Ese mismo día se disputaba el partido inaugural del Estadio Municipal de Riazor y la selección española jugaba contra la portuguesa.

El partido terminó con victoria local por 4-2 con dos goles de Telmo Zarra, otro de Herrerita y el último de César Rodríguez en el primer encuentro internacional disputado en el nuevo estadio, que aunque ya había utilizado el Deportivo e inaugurado varios meses antes en un encuentro ante el Valencia, fue considerado por las autoridades como el de inauguración.

Para homenajear al rival de aquella tarde se acordó dar el nombre de Portugal a la plaza anexa al estadio de fútbol.