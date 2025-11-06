El pleno aprueba destinar 11,5 millones de remanente a amortizar préstamos bancarios

El pleno municipal dio luz verde inicial este jueves, con los votos a favor del PSOE y el BNG y el voto en contra del PP, al expediente de modificación de crédito para amortizar anticipadamente un préstamo bancario con los 11.5 millones de euros de remanente para gastos del 2024. La medida responde al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió que las operaciones de endeudamiento tienen como objetivo “planificar actuaciones que superan el plazo de ejecución de 12 meses”, con el fin de que no se queden sin financiación. El portavoz socialista señaló que el marco legislativo actual, cuya modificación reclamó, “constriñe” el margen de decisión de las administraciones locales, y que estos préstamos permite que actuaciones como “el mercado de Santa Lucía, el plan de barrios o el mercado de Monte Alto” puedan desarrollarse año a año.

Lage avanzó que, en este año, se van a amortizar 22,1 millones de deuda municipal, –de un préstamo de 49 millones– de los cuales estos 11,5 millones objeto del modificativo se amortizan “por imperativo legal”, y que 10 millones ya están contemplados en el presupuesto. El portavoz socialista defendió que no se trata de un “endeudamiento excesivo”, y que este responde a un afán de planificar “con imaginación” sin ceñirse únicamente a los márgenes del marco legal. “No responde a la ortodoxia presupuestaria, pero no creemos que se pueda planificar inversiones año a año con el nivel de trámites de la administración para cualquier actuación”, añadió.

El BNG votó a favor de este modificativo, si bien añadió que “no cree en los dogmas de la política de consolidación fiscal” y tras lamentar que las reglas fiscales vuelvan a estar en vigor tras el COVID. “Para el BNG es bueno recurrir al endeudamiento para financiar inversiones siempre que sea sostenible”, en aras de aliviar la carga financiera del Concello y suscribir nuevas inversiones. El PP, por su parte, votó en contra, y recordó que los préstamos solicitados por el Gobierno local ascienden a “137,5 millones”, destinados, lamentó, “a inversiones que luego no ejecutan”, y volvió a denunciar las "bajas" cifras de ejecución presupuestaria.

Becas comedor

El pleno también aprobó, con los votos a favor del PSOE y el BNG, y con el voto en contra del PP, un expediente de modificación de crédito para dotar al Consorcio de turismo con 250.000 euros para la celebración de eventos, que, señaló Lage, “generan actividad económica y proyectan la ciudad”, sin mermar la dotación de otros servicios, ya que los fondos proceden de la partida destinada a amortización de intereses.

En este sentido, los nacionalistas recordaron que “sigue sin haber un plan estratégico de turismo” y demandaron que el 80% de lo recaudado con la tasa turística, de reciente aprobación, se destine a gastos vinculados a promoción del turismo sostenible. También instaron a “empezar a hacer una planificación” del destino de estos recursos. Aunque el BNG votó a favor, señaló que recurrir a estos reconocimientos extrajudiciales de crédito evidencia “mala praxis”.

Este punto generó debate en torno a la enmienda presentada por el PP a este modificativo, en la que demandaba destinar medio millón de euros más a becas comedor, una prestación de la que quedaron excluidos unos 361 menores por falta de fondos este año. “El derecho a comer de los niños y niñas con dificultades de esta ciudad se hace por sorteo. De esas partidas aún sobra dinero”, recordó Lorenzo, que destacó que, durante su etapa como concejal de servicios sociales en el período 2011-2015, “ningún niño se quedó sin beca comedor” en A Coruña. El PSOE y el BNG rechazaron la enmienda. Lage Tuñas defendió que el Gobierno socialista destina “2,2 millones” a esta prestación frente a los 500.000 que destinaba el PP en su momento, mientras que el BNG consideró que aumentar la dotación supone “cargar sobre las espaldas del Concello” competencias autonómicas.