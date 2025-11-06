El PP pide aumentar en medio millón las becas comedor
A Coruña
El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, ha declarado que espera que PSOE y BNG «apoyen nuestra enmienda para aumentar las becas comedor», en un momento en el que, defiende, «la tasa de pobreza infantil en la ciudad es del 23%». En su enmienda, el PP pide aumentar la dotación de la partida en 500.000 euros, para facilitar el acceso a más menores. «El año pasado votaron en contra», recuerda el PP, «a pesar de dejar a más de 600 niños sin la ayuda también por falta de fondos». En esta ocasión, señala la formación, quedaron fuera 361 tras el sorteo. «El escudo social municipal se resquebraja por la manera de gestionar», critican.
