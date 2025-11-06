Preacuerdo entre Xunta y universidades para la descentralización de Medicina

Preacuerdo entre la Xunta y los rectores de las tres universidades gallegas para la descentralización del grado de Medicina, que se imparte actualmente en la Universidade de Santiago de Compostela (USC). De esta forma, A Coruña y Vigo paralizan su intención de crear una facultad en sus respectivos campus. Este consenso alcanzado implica, en primer lugar, que presentarán un "documento único" al grupo de trabajo establecido para la descentralización de Medicina, que se reunirá la semana que viene. "La decisión la tendrá que tomar el grupo de trabajo, en la que están representados todos los actores", ha matizado el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, quien ha anunciado esta decisión.

Lo ha hecho acompañado de sus homólogos en Santiago, Antonio López, y A Coruña, Ricardo Cao, y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el responsable autonómico de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que este jueves tenían prevista una comparecencia en conjunto para firmar convenios en materia de I+D+i.

El rector de la USC valoró "moi positivamente" el acuerdo: "Dende a USC mantivemos un discreto silencio durante a negociación, xa que o importante era buscar a mellor solución para a formación de médicos en Galicia, coa implicación de todo o sistema sanitario de Galicia, de todos os hospitais, e tamén das outras universidades, para a mellor formación do noso estudantado". En este sentido, Antonio López subrayó que este acuerdo supone "un paso adiante moi importante, pensando sempre no mellor para Galicia". "Damos un paso claro para a descentralización, creando dúas novas unidades docentes", destacó el rector compostelano.

La descentralización afectará a los tres últimos cursos del grado, es decir, a 4º, 5º y 6º. El proceso arrancaría, de forma progresiva, el curso que viene y se completaría en un plazo de tres años, de forma que en el 28/29 ya habría finalizado su implantación. Con todo, el cumplimiento se revisará cada año.

"Los atrancos que teníamos nos van a permitir presentar un documento único y consensuado, que está basado en la formación de unidades docentes, tanto en A Coruña como en Vigo, además de en Santiago. Permitirá que haya profesorado de distintas categorías contratado por las universidades gallegas", ha expuesto Reigosa.

Este preacuerdo tendrá que ser "matizado o corregido" por el grupo de trabajo, pero permitirá empezar a avanzar en el desarrollo de una docencia descentralizada: "Que sea lo mejor para la formación de los médicos y con la que todos podamos sentirnos útiles", ha añadido Reigosa.