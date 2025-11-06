PSOE y BNG aprueban la congelación de los impuestos municipales para 2026

El recibo de la basura subirá el año que viene para adaptarse a la normativa europea, pero la mayoría de los impuestos y tasas municipales, como el IBI o el impuesto de circulación, no se incrementarán en 2026. Esta propuesta de actualización de ordenanzas salió adelante en el pleno de este jueves con los votos a favor del PSOE y el BNG, la abstención del PP en tres de los puntos, su voto a favor en uno de ellos y en contra en otro.

En directo: Pleno en A Coruña / RAC

En 2024, los tributos municipales se incrementaron, pero este año no hubo subidas, y en 2026 la mayoría tampoco lo harán. Una propuesta, adelantó el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, que va «en la línea» de la negociación que tiene en marcha con el BNG para pactar unos presupuestos “progresistas” de cara al próximo año. Los cambios de 2024, también pactados entre socialistas y nacionalistas y que recibieron críticas del PP, se situaron en torno al 3%. La propuesta, justificó Lage Tuñas, persigue “la consolidación de una política fiscal justa”, en aras de “el justo equilibrio” entre la necesidad de que la administración se dote de recursos económicos con una política fiscal “que no penalice a las clases trabajadoras”.

Lage defendió que el Concello tiene, a día de hoy, capacidad de inversión a través de otros instrumentos “basados en la gestión” tales como planes sectoriales para incrementar ingresos, y destacó los cambios en la ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales para la ampliación del servicio municipal de extinción de incendios. “Permitirá invertir 1,5 millones a través de la contribución de las aseguradoras, no repercutiendo el coste en los ciudadanos”, ya que, defendió, las compañías de seguros afrontan menos gastos “gracias al servicio de bomberos”, por lo que, avanzó, lo recaudado podrá utilizarse para mejorar los equipamientos del servicio de emergencias.

También hizo referencia a la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de servicios domiciliarios, donde no varían las tarifas, pero sí los baremos. Un cambio que atribuyó a “los requerimientos de la Xunta” para la aplicación de la regulación autonómica. “Un ejemplo de cómo se toman decisiones normativas que repercuten en los Concellos sin aportar financiación”, afeó Lage.

La propuesta salió adelante con el voto a favor del grupo del BNG, que matizó que la premisa siempre fue “evitar la subida generalizada de tasas, y avanzar en la participación y control democráticos”, a través de medidas como la recuperación de los Orzamentos Participativos y la corrección de cambios en las bases de ejecución del año 2025, horizontes en los que, avanzó el portavoz de la formación, Francisco Jorquera, la negociación discurre “en la buena dirección”.

“No lo hacemos por demagogia fiscal, estamos a favor de lo público y las tasas son necesarias para fortalecer los servicios públicos”, aclaró. Sobre la atención a la dependencia, de competencia autonómica pero que gestionan los municipios, señaló que el BNG es partidario de eximir del copago a las personas con rentas inferiores a ciertos tramos del Iprem, “para incrementar la progresividad” atendiendo a la capacidad económica de los beneficiarios, pero, lamentó, “las directrices de la Xunta no lo permiten”.

El grupo popular, por su parte, se abstuvo en la modificación de la ordenanza del servicio de la red de alcantarillado, la de la prestación de servicios en museos e instalaciones culturales y la de precios públicos por utilización de instalaciones de titularidad municipal. Sí votó a favor de la ordenanza de contribuciones especiales y en contra de la modificación de la normativa que regula los servicios domiciliarios. En este punto, el portavoz popular, Miguel Lorenzo, se mostró escéptico con la congelación de tasas, y recordó que, en 2024, “subieron los impuestos un 3%”, además del 42% en el alza de la tasa de basura -para adecuarse al requerimiento de la Unión Europea-, y puso de ejemplo la gestión tributaria del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG. “Lleva desde 2016 con los impuestos congelados, y anunció que no iba a aplicar la tasa de la basura. Se puede hacer, su discurso no es creíble”, criticó.

Lorenzo apeló a la “demoledora situación económica de millones de españoles” por coyunturas como la inflación y la presión fiscal, y preguntó por el destino de los 923 millones de euros recaudados. “¿Para qué recaudar tanto si no se mejora la ciudad? Hay suciedad, falta de mantenimiento, inseguridad”, enumeró, para después criticar la inejecución presupuestaria de “117 millones para obras”, entre otras partidas. En cuanto al copago por requerimiento autonómico, Lorenzo señaló que la ley estatal fue aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y la ordenanza autonómica reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio la redactó el Gobierno bipartito, con el nacionalista Anxo Quintana en la vicepresidencia de la Xunta. “En esa orden pone que la competencia de la dependencia es municipal y que tiene que ser financiada por los usuarios”, señaló, antes de pedir “menos impuestos y más gestión”.

En su turno de réplica, Lage calificó la intervención del popular de “boutades que incapacitan a cualquiera para dirigir una administración” y se defendió de las acusaciones de inejecución presupuestaria alegando que la planificación económica del Plan de Barrios es “plurianual” y que se aplica a tres años. “Dice que no hablemos del pasado, pero nombra a Anxo Quintana. Gobiernan ustedes la Xunta desde 2009”, recordó Lage. Por su parte, el portavoz nacionalista defendió que la congelación fiscal “en la práctica representa una rebaja” porque el IPC subió un 2,9%, sin repercusión en el coste de los servicios municipales.