Rey reclama la facultad de Medicina para A Coruña frente al «centralismo compostelano»

La Universidade da Coruña (UDC) ha dado dos años a la Xuntapara que ejecute la descentralización de los estudios de Medicina prometida en 2015 y que debería llevar docencia desde la facultad de Santiago, aplazando, aunque sin renuncia, su petición de crear un centro docente propio en A Coruña. El Gobierno gallego prometió este miércoles avanzar en este camino, pero la alcaldesa, Inés Rey, indicó que la descentralización «ya se intentó y no se cumplió». «No debemos renunciar a la facultad de Medicina, que necesita la ciudad», recalcó la regidora, que rechaza el «centralismo compostelano propio de otras épocas».

«Con todo el cariño a Santiago, el futuro de Galicia no pasa por esos posicionamientos egoístas», recalcó Rey, que afirmó que A Coruña y Vigo son las urbes que están haciendo «avanzar» a Galicia y promoviendo que sea una «región de futuro, próspera». A Coruña, defendió, es «referente», y destacó que despunta en parámetros como las empresas del sector tecnológico o la creación de empleo, además de tener un «hospital de referencia», el Chuac. «¿Vamos a renunciar [a una facultad de Medicina] porque haya una en Santiago?», preguntó la alcaldesa, que insistió en que «yo no renuncio».

Además de los méritos de la ciudad, la regidora argumentó que son necesarias «más plazas de Medicina en universidades públicas» en el sistema gallego, pues ahora hay «muchos estudiantes que quieren estudiar Medicina y no pueden». Si se avanza en la descentralización como reclama la UDC pero no se cubre la demanda, continuará el problema, defendió Rey. Una «facultad propia» en A Coruña, de acuerdo con la alcaldesa, permitiría dar «respuesta a todas las personas que quieren estudiar Medicina y no entran en Santiago», pues ahora, deben renunciar a esta carrera, marchar fuera de Galicia o recurrir a una universidad privada. «No creo que eso sean políticas igualitarias», indicó la alcaldesa.

La UDC reclama que se cumplan totalmente los acuerdos de descentralización pactados en 2015, y que esto se realice «en dos cursos académicos, 2026-2027 y 2027-2028», con costes a cargo de la Xunta y un concierto con el Sergas que vincule a los hospitales deben estar vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias. Si esto se cumple, el rector de la institución coruñesa, Ricardo Cao, se comprometió a aplazar la petición formal de un nuevo grado de Medicina para la UDC, al menos, hasta mayo de 2027.

Y el Gobierno gallego, que rechaza que abran nuevas facultades de Medicina en A Coruña y Vigo, se abrió este miércoles a la propuesta. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este miércoles que las tres universidades gallegas deben trabajar unidas, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacó que «es necesario avanzar en la descentralización» de Medicina.

Para el conselleiro, el compromiso de la UDC de demorar la petición formal de tener el grado es una «buena oportunidad». «Los rectores están trabajando juntos con el grupo de trabajo para buscar un punto de encuentro y obviamente creo que estamos más cerca hoy», señaló, y recalcó que los estudios de Medicina deben «sumar, integrar y dar una respuesta común».

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió el lunes en que su ciudad «quiere y va a tener» una facultad de Medicina, pero Rodríguez replicó que «entró en esta lucha porque otros la pusieron encima de la mesa», en referencia a la UDC, que resucitó un debate sobre la necesidad de ampliar de que Santiago no tenga el único centro gallego. Pero el conselleiro descartó una facultad viguesa, indicando que Caballero «tiene muchos deseos y ojalá se cumplan todos los que vayan a favor del interés común».