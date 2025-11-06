Unanimidad en el pleno de A Coruña para mejorar la movilidad de San Pedro de Visma

El pleno de A Coruña aprobó de manera unánime, este jueves, una moción del BNG para crear un plan de movilidad específico para San Pedro de Visma, una zona que actualmente tiene unos 3.700 habitantes pero en la que hay en marcha un proyecto para construir cerca de 3.600 viviendas. El plan incluirá incluir la reordenación de la calle Barral y la mejora con "carácter de urgencia" de los accesos al colegio del barrio, y atenderá tanto al transporte escolar como a la habilitación de trayectos peatonales.

De acuerdo con el Bloque, los vecinos piden "recuperar los viejos caminos, eliminar barreras y zonas inseguras" y mejorar el transporte público. En cuanto a la seguridad viaria, la moción reclama mejorar las aceras, alumbrado y pasos peatonales de la carretera de Visma a O Portiño y las condiciones de la carretera de Mazaído, "una vez transferido este vial a la titularidad municipal". El Bloque pidió al Gobierno local que, de acuerdo con los vecinos, "humanice el espacio situado junto a la playa de O Portiño", y estudie crear un vial que una con la EDAR de Bens. Su función, según el BNG, sería evitar el paso de camiones por el medio del núcleo de Visma. La moción también incluye la "demanda vecinal" de aumentar el número y calidad de los equipamientos públicos de la zona. En concreto, pide la creación de una pista multideporte en el campo de la fiesta.

La concejala nacionalista Mercedes Queixas indicó que la moción recoge demandas de la Asociación Veciñal de San Pedro de Visma, que piden que se mantenga la posibilidad de ir a pie entre los diferentes núcleos tradicionales y los barrios próximos. Demandas fueron "compromisos" en el acuerdo del BNG para la aprobación de los presupuestos de 2024, si bien Queixas afirmó que en gran medida siguen sin ejecutar. Por parte del PP, el concejal Roberto Rodríguez indicó que la moción del Bloque "recoge en su práctica totalidad" las demandas de la asociación, que también les trasladó al PP. Sí señaló que los vecinos no deben poner muchas esperanzas en el acuerdo, pues "la expectativa es la raíz de todos los sinsabores" e indicó que el Gobierno local "no cumple con los barrios" y no respeta las mociones. "Anuncio tras anuncio y mentira tras mentira a nuestros barrios", afirmó, y de las 21 mociones de barrio aprobadas por unanimidad en este mandato, añadió, "no se dio cumplimiento ni a la primera".

La edil de Movilidad, Noemí Díaz, acusó al PP de "hacer teatro" y, en relación a Queixas, reconoció su "tono constructivo" y señaló que el Gobierno local comparte "plenamente" su tono. El Ejecutivo mucniap, afirmó, tinee una relación "constante y fluida" con la asociación de vecinos, que incluye una reunión mensual. Muchas de las cuestiones de la moción, añadió, se están tratando con los vecinos, y se priorizará la conexión de los núcleos tradicionales en este momento de "gran transformación urbanística". En la carretera de Mazaído, puso entre otros ejemplos, se construyeron una nueva rotonda y un paso peatonal elevado. En cuanto a la pista mutideporte, afirmó que se hará dentro del parque Adolfo Suárez.