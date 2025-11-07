Accidente aéreo tras un fallo en el despegue: así es un simulacro de emergencia en Alvedro

El aeropuerto de A Coruña ha realizado este viernes un simulacro de emergencia para evaluar los procedimientos de actuación y coordinación establecidos y analizar su eficacia. La simulación consistió en un accidente sufrido por una aeronave Bombardier Global 6000 tras un fallo técnico en el despegue que afectó los flaps y provocó una salida de la pista. La magnitud del accidente aéreo obligó a activar el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga). También fue necesario habilitar salas de ilesos, heridos leves y de fallecidos, así como de familiares de pasajeros y tripulación en las salas del aeropuerto. Durante el simulacro de este viernes, se han analizado los tiempos de reacción y respuesta de todos los colectivos implicados.

Aena, Xunta de Galicia, Delegación y Subdelegación del Gobierno, Servizo provincial de Emerxencias de A Coruña, Axencia Galega de Emerxencias 112 (Axega), planificación y protección civil de la Xunta, Urxencias Sanitarias de Galicia 061, CIFP Ánxel Casal de A Coruña, Juez de A Coruña de A Coruña, Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, parque de bomberos de Arteixo y Betanzos, grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias GIPCE, GIES Traballo social, Cruz Roja Española, Imelga y Autoridad Judicial, Guardia Civil, Policía Nacional, servicio de seguridad, United Aviation Services-Agente Handling, controlador aéreo de servicio en Torre y Policía Local de Culleredo han formado parte del dispositivo.

El ejercicio se enmarca en el plan de autoprotección del aeropuerto de A Coruña destinado a minimizar las consecuencias que podrían derivarse de un accidente aéreo, tanto en la zona de movimientos del aeropuerto como en el ámbito de sobrevuelo de las aeronaves durante las operaciones de aterrizaje y despegue. El cometido es garantizar la protección vidas humanas y bienes afectados, así como la continuidad operativa del aeropuerto. Con este ejercicio, el aeropuerto de Alvedro cumple con la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en materia de planificación de emergencias en los aeropuertos y atiende a la legislación que aplican las administraciones nacionales, autonómicas y locales, que obligan al gestor de una instalación aeroportuaria a contar con un plan de autoprotección.