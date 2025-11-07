Aparecen restos antiguos del Puerto de A Coruña en las obras de remodelación de los Cantones

Las obras de remodelación de los Cantones de A Coruña, al lado del Obelisco, descubrieron este viernes unos restos antiguos. Presuntamente, tal y como indican fuentes municipales, se trata de la línea de frente del antiguo puerto de la ciudad.

En la ejecución de la obra, según explican, estaba previsto que apareciesen estos restos, puesto que también aparecieron en la zona de la Marina en su día unos similares.

Restos antiguos hallados en el Obelisco / Carlos Pardellas

Los restos han sido documentados y cubiertos con geotextil y una lámina de caucho para garantizar su conservación. Desde el Concello de A Coruña se ha informado a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia explicando los restos hallados.

Las obras siguen su curso

La gran obra de remodelación de los Cantones sigue su curso tras los trabajos ya ejecutados en la Marina y en el entorno de Palexco y desde mediados de octubre abrió una nueva fase de actuaciones entre la calle Santa Catalina y el entorno del Obelisco. Esta nueva etapa supone afecciones destacadas en materia de movilidad y transporte.

El Cantón Pequeño es clave en esta reconfiguración de la zona. Es allí donde se sitúan tanto la parada de taxis como la de transporte urbano, puesto que la del Obelisco quedó anulada temporalmente. Estos servicios se ofrecen en las paradas de Cantón Pequeño y Carreiro da Estacada. Sucede lo mismo con las estaciones de BiciCoruña.

Además, en esta fase de la obra fue cuando se cerró definitivamente al tráfico el acceso a los Cantones desde Durán Lorigapor Santa Catalina. Este tramo pasa a ser totalmente peatonal, para darle continuidad al recorrido entre plaza de Mina hasta calle Real. Además, el carga y descarga de Santa Catalina pasó a estar en el entorno del Cantón Pequeño, aunque esto será temporal.