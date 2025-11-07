Brais Pardo, el adolescente coruñés que cumplió su sueño de tocar con Los Satélites: "La primera vez que los escuché dije: esto es música"

Brais Pardo tiene 14 años, estudia tercero de la ESO y, aunque vive en Miño, su corazón late al ritmo del barrio coruñés de O Ventorrillo. De ahí es su familia y de allí también era Pucho Boedo, la leyenda de la música gallega que pasó por Los Satélites, la orquesta por la que el joven siente devoción. «A mí de pequeño me gustaba el rock, pero el día que escuché por primera vez Los Satélites dije: esta es mi música», cuenta.

Desde entonces, Brais los sigue allá por donde actúan. Calcula que ya ha visto más de cincuenta conciertos, siempre acompañado por sus padres: «Cuando tocan cerca siempre intentamos ir», explica. La primera vez, como no podía ser de otra forma, fue en O Ventorrillo: «Tenía apenas cinco o seis años», recuerda. De niño incluso jugaba con un camión que tuneó con el logo de la orquesta.

Aunque comparte talento musical con Pucho Boedo, lo suyo no es el canto, sino la batería. Empezó con una de juguete hasta que tuvo claro que quería aprender de verdad: «Con siete años le pedí a mis padres que me compraran una por Navidad». El joven se forma en una academia de música y dice, con una madurez que sorprende para su edad, que las claves para ser un buen batería son «practicar mucho, tener paciencia y esfuerzo».

Hace poco cumplió un sueño: subirse al escenario con Los Satélites en Monterroso. «El cantante, Noli, me invitó a tocar y no lo dudé», recuerda. En un vídeo grabado por una seguidora de la orquesta se puede ver al joven tocando con confianza, como si de un miembro más de la orquesta se tratara: «Fue una emoción increíble, un sueño hecho realidad».

Los miembros de la orquesta quedaron impresionados. «Nos había acompañado a tantos conciertos que ya se sabía el repertorio», señala Javier Saavedra, director de Los Satélites. El músico recuerda la presencia del joven en sus conciertos: «Pedía permiso para tocar un poco la batería mientras hacíamos los descansos». En ese concierto en Monterroso, la orquesta quiso recompensar la fidelidad del joven con ese detalle.

Brais quiere seguir formándose en la música e incluso le gustaría montar un grupo con algunos de sus amigos que son amantes de la música. Fuera de la música, entre sus planes está también estudiar una ingeniería informática, para tener ambas salidas en el futuro, aunque tiene claro que poder ser músico de Los Satélites de forma profesional, sería «un sueño». Javier lo anima a seguir formándose y deja la puerta abierta a que «algún día pueda ser miembro de la orquesta».

Los Satélites no se entendería sin Pucho Boedo y Sito Sedes. Sobre el primero, Brais señala que era «una figura referente» y que le hizo ilusión enterarse de que había sido miembro de la orquesta. Sobre el segundo, fallecido el año pasado, lamenta no haberlo llegado a conocer en persona: «Fui al homenaje que se le hizo en María Pita y me dio pena no haber llegado a coincidir con él».

Quizás en 50 años, Brais Pardo sea otro nombre igual de legendario y acabe con un mural en el barrio. «Habrá que buscar otro edificio», bromea.