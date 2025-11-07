Detenido en A Coruña un integrante de una red criminal dedicada a la producción y distribución de tusi, conocida como cocaína rosa

Uno de los trece detenidos en el marco de la operación contra una célula del grupo criminal ‘Tren de Aragua’ en España es de A Coruña. La Policía Nacional ha desmantelado dos laboratorios de la sustancia tusi, conocida como cocaína rosa, y ha intervenido drogas sintéticas, cocaína, una plantación de marihuana, así como terminales telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida. Se trata de la segunda fase de la operación Interciti, que supuso la detención el pasado en año en Barcelona del ‘Niño Guerrero’ por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

La investigación policial se centró en determinar si el arrestado entonces trataba de implantar y expandir la organización criminal con un entramado de personas ubicadas en diferentes partes del territorio nacional que se financiaban del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína, cocinadas en sus propios domicilios para después ser distribuidas. “El líder de la célula contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras con las que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional”, explica la Policía Nacional.

Los investigadores analizaron las ramificaciones internacionales de la organización con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol- El Pacto 2.0 de la Unión Europea. La investigación se encuentra bajo la dirección de titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, quien ha decretado el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.

Además de en A Coruña, se han realizado detenciones en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1) y Valencia (1). Y se han llevado a cabo registros en Barcelona (2), Madrid (1), A Coruña (1) y Girona (1).