Encuentro para recordar la memoria de barrio de Os Castros, A Gaiteira y Oza

La Asociación Veciñal Oza, Os Castros e A Gaiteira y Exeria Producciones inaugurarán el viernes de la próxima semana, 14 de noviembre, su proyecto Ecos do Barrio: Voces de Onte, una iniciativa con apoyo del Concello que pretende preservar la «memoria colectiva y emocional» de los vecinos de estas zonas. La primera actividad, que se realizará a las 17.00 horas en el local de la entidad vecinal situado en el número 52 de la avenida del Ejército, será Lembra o Noso Barrio, un taller en le que los vecinos podrán compartir recuerdos, fotografías antiguas y anécdotas del barrio, así como una merienda comunitaria.