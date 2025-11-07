Familias y almunos del Aneja de Prácticas demandan actuaciones urgentes contra el deterioro del colegio
Han vuelto a concentrarse este viernes para protestar por las graves deficiencias que sufre el centro de Educación Infantil y Primaria
Familias y alumnos del colegio Aneja de Prácticas han vuelto a manifestarse este viernes ante el deterioro que sufre el centro y el “abandono e indiferencia” de las administraciones. Con el lema ‘Queremos unha escola segura e digna’, se han vuelto a concentrar ante las instalaciones para demandar actuaciones urgentes y solucionar las graves deficiencias que sufre el centro de Infantil y Primaria. Humedades, goteras, falta de aislamiento térmico por problemas en las ventanas, el mal estado de la instalación eléctrica, el hundimiento del suelo en el gimnasio y el deterioro del mobiliario son algunos de los problemas denunciados por el ANPA que siguen sin solución un año después de los primeros avisos sobre el deterioro del centro educativo.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park