Familias y almunos del Aneja de Prácticas demandan actuaciones urgentes contra el deterioro del colegio

Familias y alumnos del colegio Aneja de Prácticas han vuelto a manifestarse este viernes ante el deterioro que sufre el centro y el “abandono e indiferencia” de las administraciones. Con el lema ‘Queremos unha escola segura e digna’, se han vuelto a concentrar ante las instalaciones para demandar actuaciones urgentes y solucionar las graves deficiencias que sufre el centro de Infantil y Primaria. Humedades, goteras, falta de aislamiento térmico por problemas en las ventanas, el mal estado de la instalación eléctrica, el hundimiento del suelo en el gimnasio y el deterioro del mobiliario son algunos de los problemas denunciados por el ANPA que siguen sin solución un año después de los primeros avisos sobre el deterioro del centro educativo.

Nueva concentración de familias y alumnos del colegio Aneja de Prácticas / LOC