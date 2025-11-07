Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Familias y almunos del Aneja de Prácticas demandan actuaciones urgentes contra el deterioro del colegio

Han vuelto a concentrarse este viernes para protestar por las graves deficiencias que sufre el centro de Educación Infantil y Primaria

Familias y alumnos del colegio Aneja de Prácticas han vuelto a manifestarse este viernes ante el deterioro que sufre el centro y el “abandono e indiferencia” de las administraciones. Con el lema ‘Queremos unha escola segura e digna’, se han vuelto a concentrar ante las instalaciones para demandar actuaciones urgentes y solucionar las graves deficiencias que sufre el centro de Infantil y Primaria. Humedades, goteras, falta de aislamiento térmico por problemas en las ventanas, el mal estado de la instalación eléctrica, el hundimiento del suelo en el gimnasio y el deterioro del mobiliario son algunos de los problemas denunciados por el ANPA que siguen sin solución un año después de los primeros avisos sobre el deterioro del centro educativo.

