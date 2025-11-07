Herida leve una joven tras ser atropellada en Someso
Cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo cuando fue alcanza por un turismo
Una joven de 18 años ha sido atropellada esta mañana cuando cruzaba un paso de peatones en la calle Juana Capdevielle, en el barrio de Someso. El atropello ocurrió a las 8.05 de este viernes en un paso regulado por semáforo. La joven resultó herida leve y fue trasladada al Hospital de A Coruña por una ambulancia del 061, según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local.
