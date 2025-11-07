¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 7 de noviembre
Conciertos, poesía, o humor, entre los actos de hoy en la ciudad
Los Rosales celebra su 29º aniversario con festejos
17. 30 horas | Hasta las 20.00 h. habrá un taller de globos, maquillaje y juegos de cumpleaños. A las 18.00 habrá un fotomatón, con algodón de azúcar y sorpresas, y a las 19.00 h. un torneo de ajedrez.
Centro Comercial Los Rosales
Velada poética del marino Xosé Iglesias
19.30 horas | Realizará una performance en la que pintará un tema marino con acuarelas y proyectará una pieza audiovisual grabada en su pesquero, Primero Villar.
Alexandre Bóveda
Actuación de la Compañía de Danza de Irlanda
20.30 horas | El conjunto nacional de la nación insular presenta Rhytm of the Dance, que viaja por la historia de la nación con músicos tocando en directo y bailarines «de primera línea mundial».
Teatro Colón
Axel actúa por vez primera en la ciudad
21.00 horas | El artista argentino llega con su gira Íntimo 25 Tour, con la que celebra su cuarto de siglo de trayectoria en pequeño formato y combina clásicos con canciones que considera especiales.
Garufa
Monólogo del humorista Kike Pérez
20.00 horas | El cómico canario presenta Entradas ProhiVidas.
Auditorio Sede Afundación
Exposición sobre la Biblia y los colportores
19.00 horas | La muestra habla de la labor de los profesionales dedicados a distribuir material religioso. Se inaugura hoy y se podrá visitar hasta el 15 de noviembre.
Miguel González Garcés
Luis Camarero presenta Todo lo que somos
19.30 horas | La segunda obra del escritor explora la Transición entre los años 1971 y 1987, a través de los ojos del psicólogo Alberto Martín.
Local de la CGT
