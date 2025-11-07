MäBU presentará su nuevo disco en la sala Mardi Gras
La banda madrileña publica 'Cabeza de ratón', un avance de su cuarto álbum
La banda madrileña MäBU presentará el 11 de enero en la sala Mardi Gras de A Coruña su cuarto trabajo discográfico que verá la luz a finales de diciembre. El videoclip del nuevo single, Cabeza de ratón, está disponible desde este viernes en plataformas digitales.
El nuevo álbum incluye melodías elegantes y evocadoras que beben de la canción de autor anglosajona, el pop y el rock independiente. “Para nosotros, Cabeza de Ratón es un himno a la autenticidad y al poder de elegir nuestro propio lugar en el mundo”, explican los integrantes de la formación.
La banda, formada por la cantante y compositora María Blanco Uranga y el músico y productor Txarlie Solano, ha compartido escenario a lo largo de sus 15 años de trayectoria con artistas como Luz Casal, Rozalén e Izal, y ha sido reconocida por instituciones como el Instituto Cervantes y Onda Cero.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park