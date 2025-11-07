MäBU presentará su nuevo disco en la sala Mardi Gras

La banda madrileña MäBU presentará el 11 de enero en la sala Mardi Gras de A Coruña su cuarto trabajo discográfico que verá la luz a finales de diciembre. El videoclip del nuevo single, Cabeza de ratón, está disponible desde este viernes en plataformas digitales.

El nuevo álbum incluye melodías elegantes y evocadoras que beben de la canción de autor anglosajona, el pop y el rock independiente. “Para nosotros, Cabeza de Ratón es un himno a la autenticidad y al poder de elegir nuestro propio lugar en el mundo”, explican los integrantes de la formación.

La banda, formada por la cantante y compositora María Blanco Uranga y el músico y productor Txarlie Solano, ha compartido escenario a lo largo de sus 15 años de trayectoria con artistas como Luz Casal, Rozalén e Izal, y ha sido reconocida por instituciones como el Instituto Cervantes y Onda Cero.