El «manda carallo» que consta en acta

El Pleno de A Coruña de este jueves dejó un momento humorístico protagonizado por Francisco Jorquera, portavoz municipal del BNG. El nacionalista contestó al portavoz del PP, Miguel Lorenzo, con la frase: «Manda carallo e pido que conste en acta este manda carallo». Esta no es la primera vez que Jorquera protagoniza un momento de risa en el Pleno local, ya que también se recuerda uno en 2022 con el exconcejal de Educación, Chero Celemín, cuando le dijo que tardaría menos él en presentar la demanda para solicitar la recuperación de la Casa Cornide de lo que Miguel Ángel en pintar la Capilla Sixtina