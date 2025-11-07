Noite Bohemia visita la Diputación con su premio

La compañía de teatro juvenil Noite Bohemia fue recibida este jueves en el salón de plenos de la Diputación por la diputada de Cultura, Natividade González, después de recibir el Premio Nacional de Teatro Clásico Grecolatino 2025, que otorga el Ministerio de Cultura, por su puesta en escena de Bacantes de Eurípides. González trasladó a los actores el «orgullo y agradecimiento» de la Diputación, y la compañía expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido de la entidad provincial, que fue «clave» para poder desarrollar sus proyectos.