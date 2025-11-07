PhotoILike impulsa su IA con dos premios a la innovación

La empresa coruñesa PhotoILike ha recibido dos nuevos reconocimientos que consolidan su posición como una de las referencias tecnológicas más destacadas en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario.

La compañía, nacida en 2021 como spin-off de la Universidade da Coruña y especializada en mejorar el rendimiento de anuncios de viviendas mediante herramientas propias de IA, acaba de obtener el Premio Best Performance 2025 y el Santander X Spain Award / Startup.

El primero de los galardones fue entregado en la gala organizada en Madrid por CMS Europe, en colaboración con Tuscany Adquisiciones y Enghouse Interactive. En el apartado PropTech, PhotoILike —junto a su cliente Solvia— obtuvo el Oro a la Mejor Innovación Proptech aplicada al Servicing Inmobiliario.

Anuncios de viviendas

El proyecto premiado se basa en una tecnología capaz de generar miles de anuncios de viviendas de forma automática a partir de unas fotografías y la información básica de un activo.

La solución reduce los costes de producción en más de un 80% y mejora la conversión comercial en un 33%, según los datos presentados durante el certamen.

La empresa ha desarrollado su propia familia de inteligencias artificiales entrenadas con más de 24 millones de imágenes de viviendas —salones, cocinas, habitaciones o terrazas— para identificar patrones visuales que determinan cuál es el orden más eficaz para mostrar un inmueble en webs inmobiliarias.

A partir de ahí, la tecnología también optimiza la calidad visual de las fotos mediante procesos automatizados de edición y redacta descripciones adaptadas al tipo de vivienda. El resultado es un anuncio más efectivo y publicado en cuestión de segundos.

Al día siguiente de la gala en Madrid, PhotoILike recibió en A Coruña el Santander X Spain Award / Startup, un reconocimiento a proyectos emergentes con impacto económico y origen universitario. Este premio pone el foco en la transferencia de conocimiento desde la investigación académica al mercado, una característica que define a la empresa desde su fundación.

Manuel Pérez, CEO de PhotoILike, destaca el valor simbólico y práctico del doble reconocimiento: «Estamos muy orgullosos. El premio del Santander muestra cómo la investigación y el talento universitario pueden transformarse en proyectos con impacto real. Ambos galardones son fruto del trabajo de un equipo increíble y de la confianza de nuestros clientes».

Para él, la innovación debe ser medible: «En PhotoILike, creemos que la innovación no es solo tecnología: es entender el mercado, anticiparse y ofrecer soluciones. En el caso de Solvia demostramos que la innovación puede ser práctica y con resultados reales en segundos».

Desde su lanzamiento, la compañía ha cerrado todos los ejercicios con beneficios, cuenta con una veintena de grandes clientes —algunos cotizados— y ha iniciado su expansión hacia mercados internacionales como Francia, Italia o Latinoamérica. Su objetivo declarado es convertirse en «la herramienta imprescindible» del sector.

Estos dos nuevos premios refuerzan ese camino: más que un punto de llegada, son una plataforma para seguir creciendo. Según Pérez, «suponen un impulso para demostrar cómo la inteligencia artificial puede transformar cualquier sector; nosotros hemos empezado con el inmobiliario».