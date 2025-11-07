Ya hay fecha para el regreso de las placeras a Monte Alto

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, avanzó, en respuesta a una pregunta oral del PP en el pleno, que las y los placeros podrán regresar al mercado de Monte Alto «la segunda quincena de diciembre». La concejala del PP Carmen No recordó los «retrasos» en la obra del equipamiento, y recordó que el Concello achacó estos en un principio a «bulos» del PP.

«Los placeros se enteran de los cambios por la prensa, tendremos un mercado peor que el que prometieron». El portavoz municipal, por su parte, recordó que tanto las modificaciones como las dos prórrogas se deben a la solicitud de la concesionaria de la obra, Prace Servicios y Obras, por motivos como climatología adversa o necesidad de hacer estos cambios.