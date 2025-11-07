El preacuerdo para descentralizar Medicina permite que la Universidade de A Coruña tenga docentes propios

Todos ceden en el pacto para descentralizar Medicina. La Xunta y las tres universidades gallegas alcanzaron ayer un preacuerdo para poder cerrar la caja de los truenos que destapó la Universidade da Coruña este año al anunciar que implantaría su propia facultad debido al incumplimiento enquistado de lo convenido en 2015 para el segundo ciclo del grado. Diez años después, A Coruña, al igual que Vigo, puede celebrar que tendrá una unidad propia de docencia. Su contrapartida, aparcar el tiempo que lleve la implantación del pacto, tres cursos desde ahora, la petición formal de la titulación , algo a lo que, sin embargo, asegura no renunciar. La solución conjunta sigue la hoja de ruta que avanzó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en una entrevista con LA OPINIÓN, en la que apostó por mantener una única facultad «con la docencia muy descentralizada».

Tener profesorado propio era uno de los grandes escollos del acuerdo para el Rectorado coruñés. La Universidade de Santiago defendía que suya era la única potestad para la convocatoria y resolución de nuevas plazas. El preacuerdo abre la puerta ahora a que tanto A Coruña como Vigo tengan Unidades de docencia, cada hospital quede vinculado a su respectiva universidad y ambas puedan elegir a un mínimo del 50% de sus nuevos profesores. La descentralización afecta a los tres últimos cursos del grado, de cuarto a sexto, y a la docencia teórica, práctica y clínica.

Podría desbloquearse así la situación de muchos facultativos e investigadores del Hospital de A Coruña que, teniendo las acreditaciones necesarias para ser docentes, no accedían a las vacantes. Su situación fue evidenciada esta misma semana en una carta firmada por algunos jefes de servicio y directores médicos del Hospital de A Coruña y sus institutos de investigación, demandando una «equidad de oportunidades» de la que ahora mismo no disfrutan.

Este punto del acuerdo fue el que subrayó, por encima del resto, el rector coruñés, Ricardo Cao, tras la reunión que desbloqueó la situación: «Me gustaría destacar la importancia que tiene para nosotros lo que es el mantenimiento de la vinculación única de cada hospital a su universidad territorialmente cercana, el mantenimiento de las condiciones de los institutos de investigación sanitaria de las tres universidades junto con los hospitales correspondientes». Cao compareció acompañado por sus homólogos de Vigo y Santiago, Manuel Reigosa y Antonio López, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el responsable autonómico de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Todos tenían prevista una comparecencia en conjunto para firmar convenios de I+D+i en la Cidade da Cutura.

Tal y como se había avanzado en el Consello de Goberno de la UDC del martes, Vigo y A Coruña dejan en suspenso la petición de una facultad propia en sus campus. Según el pacto, el proceso de descentralización arrancará, de forma progresiva, el curso que viene y se completará en un plazo de tres años, de forma que, en el 28/29, ya debería haber finalizado su implantación. Para su seguimiento, se creará una comisión para evaluar su desarrollo y ejecución. De esta manera, durante este período, no se tramitará la apertura de ninguna otra facultad de Medicina en Galicia. Pero la aspiración de tener un grado en A Coruña no se aparca definitivamente. «Se aplaza y el documento tiene que recoger las condiciones en las que esa propuesta se podría, más que resucitar, poner encima de la mesa. Eso no significa que no sigamos trabajando en ello», detalló.

El texto deberá ser ratificado en el grupo de trabajo constituido expresamente para este fin, que se reúne la próxima semana. Después, tendrán que validarlo los consellos de goberno de cada institución académica. Así lo explicó el rector de la Universidad olívica, Manuel Reigosa. El cumplimiento de este pacto se revisará cada año. En caso de quebrantamiento, Reigosa indicó que podría abandonarse. «Yo soy absolutamente optimista», destacó

El rector compostelano también analizó «muy positivamente» el acuerdo: «Desde a USC mantuvimos un discreto silencio durante la negociación, ya que lo importante era buscar la mejor solución para la formación de médicos en Galicia, con la implicación de todo el sistema sanitario de Galicia, de todos los hospitales y también de las otras universidades, para la mejor formación de nuestro estudiantado». En este sentido, Antonio López subrayó que este acuerdo supone «un paso adelante muy importante, pensando siempre en lo mejor para Galicia». «Damos un paso claro para la descentralización, creando dos nuevas unidades docentes», destacó.

«Los obstáculos que teníamos nos van a permitir presentar un documento único y consensuado, que está basado en la formación de unidades docentes, tanto en A Coruña como en Vigo, además de en Santiago. Permitirá que haya profesorado de distintas categorías contratado por las universidades gallegas», expuso Reigosa.

Al igual que el máximo responsable académico coruñés, el rector de Vigo abrió la puerta a plantear «nuevos procedimientos de descentralización más completa» una vez finalice el periodo de reparto de docencia acordado, es decir, al término del curso 2028-2029.

«Tenemos un acuerdo tanto en la Universidad de Vigo como en la de A Coruña para realizar una solicitud de titulación, pero, obviamente, este pacto pospone esa posible petición, porque el acuerdo que vamos a firmar es el que garantiza que todos estemos incluidos en él», explicó antes de precisar que, para el curso 2028-2029, deberá estar descentralizada «toda la docencia teórica, práctica y clínica».

Las unidades docentes estarán formadas, concretó Reigosa, por personal de las tres universidades. En el caso de A Coruña, por profesorado de la Universidad de A Coruña y de la de Santiago; y en el caso de Vigo, por personal de la Universidad de Vigo y de la de Santiago. La clave es que todo el profesorado implicado en esas unidades docentes actuará en igualdad de condiciones y, por tanto, participará en la docencia teórica, práctica y clínica con total normalidad, matizó el rector Reigosa, quien puso en valor el esfuerzo de los implicados para alcanzar un pacto «por el bien del país y de la formación de los estudiantes de Medicina», así como para «optimizar los recursos disponibles».

"Ninguno está contento al 100%, pero si globalmente"

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, incidió en la importancia de haber llegado a un «punto de encuentro» desde posiciones «antagónicas». «Ninguno de los que estamos aquí está contento al 100%, pero si globalmente», indicó sobre un pacto que pone fin a meses de debates. En febrero, la Xunta trasladó a los rectores una propuesta para retomar la descentralización, ya que la USC reconocía que había un problema de recursos para atender Medicina «con el estándar de calidad habitual». El motivo: los alumnos de ingreso han pasado en una década de 350 a más de 400, a lo que se suma el elevado número de jubilaciones de años. Rodríguez recalcó que el objetivo es la «mejor formación médica posible en Galicia».